أعلنت السعودية اليوم أنه بنهاية العام الحالي 2023، ستبلغ السعة الإنتاجية لمشروعات الطاقة المتجددة قيد الإنشاء أكثر من 8 جيجاوات، بجانب مشاريع في مراحل مختلفة من التطوير بسعة 13 جيجاوات تقريباً.



و قال إنه تم منذ عام 2022م، ربط مشاريع طاقة متجددة بسعة 2,100 ميجاوات بشبكة الكهرباء الوطنية السعودية، لتصل السعة الإجمالية لمصادر الطاقة المتجددة المستخدمة إلى 2,800 ميجاوات (2.8 جيجاوات)، أي ما يكفي لتزويد أكثر من 520 ألف منزل بالطاقة الكهربائية. وهو ما يمثل زيادة بنسبة 300% في السعة الإجمالية.



جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء التي انطلقت اليوم بالتزامن مع انعقاد الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في دبي.





ووفقا لـ”وكالة الأنباء السعودية” فقد تم تسليط الضوء على إسهام السعودية في تحقيق الأهداف المناخية العالمية من خلال تنفيذ أكثر من 80 مبادرة في القطاعين العام والخاص باستثمارات تزيد قيمتها عن 705 مليارات ريال (188 مليار دولار أمريكي)، لبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.





وتم خلال المنتدى الإعلان عن نجاح مبادرة السعودية الخضراء منذ إطلاقها في زراعة 43.9 مليون شجرة، واستصلاح 94 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة في أنحاء المملكة، أي ما يزيد عن مساحة 146 ألف ملعب كرة قدم، ضمن هدف زراعة 10 مليارات شجرة خلال العقود القادمة، فيما يجري العمل حالياً على تنفيذ أكثر من 40 مبادرة تدعم الهدف المرحلي المتمثل في زراعة أكثر من 600 مليون شجرة واستصلاح 8 ملايين هكتار من الأراضي بحلول عام 2030م.





وتسعى السعودية نحو هدفها في خفض انبعاثات الكربون بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030م. وتستهدف المملكة الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء بما يقارب من 50٪؜ للغاز الطبيعي و50٪؜ للطاقة المتجددة بحلول عام 2030م، الأمر الذي سيسهم في استبدال ما يصل إلى مليون برميل مكافئ من الوقود السائل المستخدم حالياً.





وتواصل السعودية كجزء من الاستثمار المستمر في تطوير أنواع الوقود المستقبلية، بإحراز تقدم ملموس في مشروع إنشاء أكبر معمل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم في مدينة نيوم باستثمار إجمالي قدره 8.4 مليارات دولار، كما وقّعت عدداً من الاتفاقيات الثنائية مع مجموعة من الشركات العالمية في عام 2023م؛ بهدف التعاون في مجال إنتاج الهيدروجين النظيف والأخضر في المملكة وتصديره.

فيديو | بخطى واثقة تمضي المملكة نحو تحقيق طموحاتها المناخية ودعم الأهداف العالمية لتقليل آثار الانبعاثات الكربونية وتوليد الفرص وتبادل الخبرات لتمهد الطريق نحو غد أكثر ازدهارا وأجيالا تنعم بجودة الحياة في بيئة خضراء مستدامة#الإخبارية#منتدى_مبادرة_السعودية_الخضراء pic.twitter.com/nAaA12VpUv — اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) December 4, 2023