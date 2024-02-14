3 مخاطر كبرى تهدد أسواق النفط في العالم خلال 2024

أفادت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية فيتش، أن عدم الاستقرار الجيوسياسي في الشرق الأوسط، والانتخابات المقبلة في عشرات البلدان، فضلا عن زيادة عدم اليقين التنظيمي، هي المخاطر الكبرى بالنسبة لمعظم السلع بما في ذلك أسواق النفط والغاز والنحاس والذهب في عام 2024.

المخاطر الجيوسياسية

قال خبراء السلع في بنك ستاندرد تشارترد إن الأسواق تستبعد بشكل جدي المخاطر الجيوسياسية التي يحتمل أن تكون بسبب ضعف الطلب على النفط في شهر يناير/كانون الثاني.

يبدو أن المحللين كانوا على حق فيما يتعلق بالمال، حيث أظهرت أحدث بيانات المخزون العالمي أن أسواق النفط أكثر تشددا من المتوقع.

وفقًا لبنك ستاندرد تشارترد، كان هناك سحب للمخزون في شهر يناير/كانون الثاني خلال ثلاث سنوات فقط منذ عام 2004، حيث بلغ متوسط ​​الشهر 1.2 مليون برميل يوميا.

وسجل يناير/كانون الثاني 2023 فائضا ضخما قدره 3.4 مليون برميل يوميا؛ وهو ثالث أكبر فائض في أي شهر على مدى السنوات العشرين الماضية، ولم يسجل سوى شهري يناير/كانون الثاني، في بداية الوباء، أرقاما أكبر.

وقدر بنك ستاندرد تشارترد فائض يناير/كانون الثاني هذا العام عند 0.3 مليون برميل يوميا فقط، وهو أقل بكثير من المتوسط.

ومنذ 130 يوما تتفاقم المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وسط توترات وهجمات على السفن في البحر الأحمر، ورفضت العديد من شركات التأمين التعامل مع السفن التي تبحر في المياه المضطربة، في حين أن شركات تأمين الحرب الأخرى تفرض رسوما إضافية على سفن بعض الدول بما يصل إلى 50% إضافية في أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب.

الانتخابات الفائقة

أُطلق على العام الحالي اسم “عام الانتخابات الفائقة” حيث تتجه الولايات المتحدة والهند والمكسيك وإندونيسيا، من بين دول أخرى، إلى صناديق الاقتراع في وقت لاحق من العام بعد أن فعلت تايوان وبنغلاديش الشيء نفسه في يناير/كانون الثاني.

ومن المقرر أن تعقد أوروبا أيضا انتخابات هذا الصيف حيث يصوت مواطنو 27 دولة في الاتحاد الأوروبي لانتخاب برلمان أوروبي جديد.

وستكون الانتخابات الأمريكية من بين أكثر الانتخابات متابعة، ومن المرجح أن يؤدي فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى قلب السياسة الداخلية والخارجية الأمريكية.

كان الجمهوريون دائما مؤيدين للوقود الأحفوري، ومن المرجح أن يسعى ترامب كرئيس إلى تعزيز قطاع النفط والغاز المحلي، وتوسيع الوصول إلى الأراضي الفيدرالية وخفض الضرائب.

وفي المقابل، لم يخف ترامب هجومه على الطاقة المتجددة. وقد انتقد قانون بايدن التاريخي لخفض التضخم، ووصفه بأنه “أكبر زيادة ضريبية في التاريخ” بفضل دعمه السخي والإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة.

ومع ذلك، حتى كرئيس، من غير المرجح أن يكون ترامب في وضع يسمح له بإلغاء القانون من جانب واحد؛ ومع ذلك، فإنه يمكن أن يجعل “تنفيذه أكثر صعوبة”.

ومن الممكن أن تشهد ولاية بايدن الثانية مضاعفة جهوده في سياساته المؤيدة للطاقة النظيفة؛ ومع ذلك، فمن المرجح أن يواجه جمودا تشريعيا أعمق إذا سيطر الجمهوريون على مجلس واحد على الأقل في الكونغرس.

ومن المرجح أن يتبع بايدن سياسات المناخ بشكل أكثر قوة في ولايته الأخيرة. ومع ذلك، خلافا للتوقعات السائدة فقطاع الوقود الأحفوري ازدهر بالفعل في عهد بايدن، حيث وصل إنتاج النفط والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

وفي الوقت نفسه، تضاعفت مخزونات النفط والغاز بشكل جماعي خلال فترة وجود بايدن في منصبه بينما انخفضت مخزونات الطاقة النظيفة بنسبة 60%.

المخاطر التنظيمية

فيما يتعلق بالمخاطر التنظيمية، يتوقع استمرار عملية بناء الغاز الطبيعي المسال الضخمة في الولايات المتحدة على الرغم من التجميد الأخير لمشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة من قبل إدارة بايدن.

في وقت سابق، توقعت شركة Energy Intelligence أن يصل ما يقرب من 69 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى قرار الاستثمار النهائي (FID) في عام 2024، مما يجعله العام الأكثر أهمية بالنسبة لقرار الاستثمار النهائي منذ عام 2019، عندما تمت الموافقة على أكثر من 70 مليون طن سنويا.

ومن الواضح أن تجميد الغاز الطبيعي المسال يعني أن ذلك لن يحدث في العام الحالي؛ ومع ذلك، نتوقع أن يستمر زخم الغاز الطبيعي المسال في ظل الحكومة المقبلة بغض النظر عمن سيفوز بالبيت الأبيض.

على الجهة الأخرى، توقعت وكالة فيتش أيضا أن الطاقة الفائضة الكبيرة لأوبك+ التي تزيد عن 5 ملايين برميل من النفط من المرجح أن تقلل من ارتفاع أسعار النفط.

أسواق النفط

يأتي هذا وسط انقسام وول ستريت بالفعل حول أساسيات النفط، فقبل بضعة أسابيع، أصدرت شركة HSBC Global Research توقعات مشابهة تماما لتوقعات فيتش، وتوقعت أن الطاقة الإنتاجية الفائضة لأوبك+ كبيرة بما يكفي لإبقاء أسعار خام برنت ضمن نطاق 75 دولارا للبرميل إلى 85 دولارا للبرميل في المدى المتوسط.

ووفقا للمحللين، سترتفع الطاقة الإنتاجية الفائضة لأوبك+ إلى 4.5 ملايين برميل يوميا في نهاية عام 2024، ارتفاعا من 4.3 ملايين برميل يوميا في نهاية عام 2023، وهو ما يكفي للحد من ارتفاع الأسعار.

بالإضافة إلى ذلك، أشار بنك HSBC إلى أن تخفيضات إنتاج أوبك+ تفقد أهميتها ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع الإنتاج من الدول غير الأعضاء في أوبك، خاصة الولايات المتحدة.

وقال بنك ستاندرد تشارترد إن إنتاج النفط الأمريكي من المرجح أن يقترب من الذروة في الوقت الحالي، وتوقع بنك ستاندرد تشارترد نموا إضافيا ضئيلا للغاية في إمدادات النفط الخام الأمريكي في العام الحالي، قائلا إن النمو سوف يتباطأ بقوة بل ويتحول إلى سلبي في ديسمبر/كانون الأول 2024 من أكثر من 1.2 مليون برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول 2023.

وتوقعت أوبك أن نمو الطلب العالمي على النفط سيفوق بكثير نمو العرض من خارج أوبك خلال العامين المقبلين.

وتتوقع أوبك أن يصل نمو الطلب العالمي إلى 2.25 مليون برميل يوميا في عام 2024 ونحو 1.8 مليون برميل يوميا في عام 2025، وهو أعلى بكثير من نمو العرض من خارج أوبك عند 1.34 مليون برميل يوميا في عام 2024 ونحو 1.27 مليون برميل يوميا في عام 2025.