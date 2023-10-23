3 خطوات تعزز الإستخدام الأمثل للكهرباء.. والذكاء الإصطناعي كلمة السر

في عصر التغير المناخي، أصبح ترشيد استهلاك الطاقة أكثر أهمية من أي وقت مضى. فاستهلاك الطاقة المفرط يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، وزيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتفاقم أزمة المناخ.

وبالرغم أن 70% من الطاقة الكهربائية المنتجة عالمياً يتم استهلاكها في الأبنية والمصانع، إلا أنه يتم هدر 60%.

استخدام أفضل للكهرباء

ولذلك، فإن التحدي الأصعب أمام الشركات المتخصصة في هذا المجال هو المساعدة في استخدام أفضل للكهرباء، وذلك عبر طرح ثلاث خطوات، الأولى وضع الاستراتيجيات والثانية هي الرقمنة، أما الخطوة الثالثة فتكمن في التركيز على المسار الشامل لإزالة الكربون.

ويتركز وضع استراتيجية تركز على معرفة أسباب هدر الطاقة الكهربائية، ووضع الحلول لتفادي هذا الهدر.

أما الرقمنة فهي تتلخص بمراقبة استهلاك الطاقة بما يساعد في الحصول على البيانات المناسبة، وتطبيق الذكاء الإصطناعي للمساعدة في استخدام أفضل للطاقة.

أما إزالة الكربون، فيتم استنتاج خلاصة بياناتنا مع الذكاء الإصطناعي لترشيد استخدام الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني.

الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط

وبالنسبة إلى الشرق الأوسط، تتيح الطاقة الشمسية إمكانات كبيرة لتوليد طاقة نظيفة، وتسعى الشركات في هذا المجال إلى إيجاد توازن بين الطاقة النظيفة والطاقة التقليدية وطاقة البطاريات.

وتتيح حلول هذه الشركات عبر برمجيات محددة للعملاء حرية الإختيار عبر نقرة واحدة بين ترشيد أكبر لاستهلاك الكهرباء، أو خفض التكاليف، أو طاقة نظيفة بصافي انبعاثات صفرية، وبمجرد الإختيار، يقوم النظام بأتمتة العملية عبر الذكاء الإصطناعي، وهذه هي أحدث الحلول التي تقوم الشركات بالترويج لها في معرض جيتكس المقام حالياً في دبي.

وتلتزم الشركات بتوفير حلول تدعم احتياجات العملاء من ناحية حماية مراكز البيانات تجاه الهجمات السيبرانية في كل أنواع الأعمال والصناعات.

وتدمج الشركات حماية الأمن في عملية تصميم الأنظمة وتطويرها، بما في ذلك الاختبارات والتحقيقات الصارمة لتعزيز التحكم التشغيلي، وذلك عبر تبسيط تحديات الأمن السيبراني التي تواجه العميل باستخدام حلول تناسب احتياجاته.

أفضل الحلول التكنولوجية

وفي ذات السياق، قالت منى عيسى إيج، نائب الرئيس لحلول أمن الطاقة لدى شركة “شنايدر إلكتريك” الشرق الأوسط وأفريقيا لـ “أريبيان بزنس” إن شركتها تسعى لمساعدة العملاء على تبني أفضل الحلول التكنولوجية الموفرة للطاقة لتعزيز كفاءة واستدامة البنية التحتية لمراكز البيانات إقليمياً.

وأضافت أيج على هامش معرض جيتكس دبي: نؤمن في قسم أمن الطاقة في شنايدر إلكتريك بالسوق المحلي، ولذلك نقوم بتعزيز تواجدنا في المنطقة، وافتتحنا 23 مكتباً في المنطقة كي نكون اكثر قرباً من شركائنا وعملائنا، ومناقشة مشاكلهم ومحاولة إيجاد حلول لها.

وواصلت أيج: يعتبر قسم أمن الطاقة في الشركة أكثر من مجرد مركز بيانات لقطاع الأعمال، حيث نحقق نمواً يتراوح بين 25-29% سنوياً.

وتابعت أيج: نحن نعيش في عصر التحول الرقمي في مراكز البيانات في الشرق الأوسط وأفريقيا والجيل الرابع من الكهرباء تمهيداً للطريق نحو مراكز بيانات مستدامة لتفعيل استخدامات الذكاء الاصطناعي في المنطقة.

بيانات أكثر اخضراراً

وقالت أيج إن شنايدر إلكتريك، تطرح خلال مشاركتها في “معرض جيتكس العالمي” حلولاً تكنولوجية موفرة للطاقة تعزز كفاءة واستدامة البنية التحتية لمراكز بيانات أكثر اخضراراً، وتسرعّ عملها للاستفادة من الذكاء الاصطناعي وجني ثمار استخداماته وتطبيقاته في اقتصادات ومجتمعات المنطقة.

وأكدت أيج أن الشركة تقدم مجموعة من الحلول النوعية الموفرة للطاقة في القطاعات الحيوية الأخرى التي تسرّع مسارات التنمية المستدامة، وتدعم أهداف الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق الحياد المناخي والصفري في المنطقة.

وتطرح شنايدر إلكتريك في الشرق الأوسط خلال معرض جيتكس أحدث حلول “سمارت يو بي أس ألترا” SmartUPS Ultra ، والمصممة لترشيد الطاقة وتوفير مساحات أكبر، إلى جانب تجهيزات متقدمة أخرى، بحسب إيج.