وكالة الطاقة الدولية تتوقع تباطؤ نمو الطلب على النفط

توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتباطأ نمو الطلب العالمي على النفط إلى ما يقل قليلا عن مليون برميل يومياً هذا العام والعام المقبل، مع انكماش الاستهلاك في الصين في الربع الثاني وسط مشكلات اقتصادية.

وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري عن النفط أن الطلب العالمي في الربع الثاني ارتفع بمقدار 710 آلاف برميل يوميا على أساس سنوي في أقل زيادة فصلية له منذ أكثر من عام.

وقالت إن “تفوق الصين يتلاشى. في العام الماضي شكلت البلاد (الصين) 70 بالمئة من زيادات الطلب العالمية – وسوف ينخفض ​​هذا إلى حوالي 40 بالمئة في عامي 2024 و2025”.

ولم تتغير إلى حد كبير توقعات الوكالة لنمو منخفض نسبيا للطلب على النفط عند 970 ألف برميل يوميا هذا العام عن توقعاتها الشهر الماضي. وتتوقع زيادة قدرها 980 ألف برميل يوميا العام المقبل.

وأضافت وكالة الطاقة الدولية أنه مع تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، فإن النمو الاقتصادي الباهت وزيادة كفاءة الطاقة وزيادة الأقبال على السيارات الكهربائية ستكون كلها بمثابة عوامل معاكسة لنمو الطلب على النفط هذا العام وفي العام المقبل.