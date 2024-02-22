دويتشه بنك يتوقع وصول خام برنت إلى 88 دولارا نهاية 2024

من المتوقع أن تؤدي السوق المتوازنة تقريبا في النصف الأول من العام وتعزيز الطلب الموسمي في النصف الثاني إلى دفع سعر خام برنت إلى 88 دولارا للبرميل بحلول نهاية عام 2024، وفقا لمحللين في دويتشه بنك.

وكتب استراتيجيو البنك في مذكرة نقلتها FXStreet: “نتطلع إلى استمرار انضباط أوبك+ في سوق شبه متوازن خلال النصف الأول، والقوة الموسمية في النصف الثاني”.

ارتفاع خام برنت

ومع تخفيضات أوبك+ في النصف الأول من عام 2024، لا يرى دويتشه بنك سوى ارتفاع طفيف في توقعاته للنصف الأول البالغة 83 دولارا للبرميل من خام برنت.

وكتب محللو البنك: “الاحتمال الأول لتخفيف تخفيضات إمدادات أوبك+ سيكون في الربع الثالث على خلفية تشديد الأرصدة وارتفاع الأسعار، مدعومة بالقوة الموسمية”.

انخفضت أسعار النفط هذا الأسبوع وسط مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصادات والقلق من أن بدء تخفيف أسعار الفائدة الأمريكية قد يستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا في السابق.

لكن الاضطرابات الجيوسياسية وتعطيل الشحن التجاري في البحر الأحمر ساهمت في دعم أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة.

وكتب وارن باترسون وإيوا مانثي، استراتيجيا السلع في آي إن جي: “المخاوف المستمرة بشأن تباطؤ الاستهلاك العالمي (خاصة من الصين) تحد من أي ارتفاع كبير في أسعار النفط”.

ومع ذلك، فإن الصراعات الجيوسياسية المتزايدة والجهود المستمرة التي تبذلها أوبك+ للحد من مستويات الإنتاج أبقت أسعار النفط في نطاق تداول ضيق في الوقت الحالي.

وفقًا لساكسو بنك، تحسنت التوقعات قصيرة المدى للنفط، حيث يشير اتساع الفوارق الزمنية إلى تشديد توقعات العرض.

وكتب أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، في تحليل: “في الأسابيع الأخيرة، تلقى السوق دعما من الاضطرابات المستمرة في البحر الأحمر”.