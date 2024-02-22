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دويتشه بنك يتوقع وصول خام برنت إلى 88 دولارا نهاية 2024

مع تخفيضات أوبك+ في النصف الأول من عام 2024، لا يرى دويتشه بنك سوى ارتفاع طفيف في توقعاته للنصف الأول البالغة 83 دولارا للبرميل من خام برنت.

فريق التحرير by فريق التحرير

من المتوقع أن تؤدي السوق المتوازنة تقريبا في النصف الأول من العام وتعزيز الطلب الموسمي في النصف الثاني إلى دفع سعر خام برنت إلى 88 دولارا للبرميل بحلول نهاية عام 2024، وفقا لمحللين في دويتشه بنك.

وكتب استراتيجيو البنك في مذكرة نقلتها FXStreet: “نتطلع إلى استمرار انضباط أوبك+ في سوق شبه متوازن خلال النصف الأول، والقوة الموسمية في النصف الثاني”.

ارتفاع خام برنت

ومع تخفيضات أوبك+ في النصف الأول من عام 2024، لا يرى دويتشه بنك سوى ارتفاع طفيف في توقعاته للنصف الأول البالغة 83 دولارا للبرميل من خام برنت.

وكتب محللو البنك: “الاحتمال الأول لتخفيف تخفيضات إمدادات أوبك+ سيكون في الربع الثالث على خلفية تشديد الأرصدة وارتفاع الأسعار، مدعومة بالقوة الموسمية”.

انخفضت أسعار النفط هذا الأسبوع وسط مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصادات والقلق من أن بدء تخفيف أسعار الفائدة الأمريكية قد يستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا في السابق.

خام برنت

لكن الاضطرابات الجيوسياسية وتعطيل الشحن التجاري في البحر الأحمر ساهمت في دعم أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة.

وكتب وارن باترسون وإيوا مانثي، استراتيجيا السلع في آي إن جي: “المخاوف المستمرة بشأن تباطؤ الاستهلاك العالمي (خاصة من الصين) تحد من أي ارتفاع كبير في أسعار النفط”.

ومع ذلك، فإن الصراعات الجيوسياسية المتزايدة والجهود المستمرة التي تبذلها أوبك+ للحد من مستويات الإنتاج أبقت أسعار النفط في نطاق تداول ضيق في الوقت الحالي.

وفقًا لساكسو بنك، تحسنت التوقعات قصيرة المدى للنفط، حيث يشير اتساع الفوارق الزمنية إلى تشديد توقعات العرض.

وكتب أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، في تحليل: “في الأسابيع الأخيرة، تلقى السوق دعما من الاضطرابات المستمرة في البحر الأحمر”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...