أكد وزير الطاقة السعودي إن قطاع البتروكيماويات سيشهد نموا على مستوى العالم بنسبة تزيد عن 50 % بحلول 2040.



وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال كلمته في الدورة الـ 17 من مؤتمر “جيبكا” السنوي المنعقد في قطر، أن البتروكيماويات ومشتقاتها تمثل نحو 50% من مكونات السيارات، بما في ذلك المركبات الكهربائية، مؤكدًا أن البتروكيماويات “موجودة لتبقى”، وسيستمر تحويلها إلى أموال.

و المنتظر نمو قطاع البتروكيماويات على المستوى العالمي بنسبة تزيد عن 50%، لتصل إلى حوالي 1.2 تريليون طن سنويًا بحلول 2040، مؤكدًا أن هذه القفزة تُترجم قفزة الطلب العالمي على المواد الكيميائية البترولية الأساسية، مثل “الإيثيلين” و”البروبيلين”، بنسبة تزيد عن 60%.



وأضاف الوزير : “أود أن أطلب من أصدقائنا الذين يتحدثون عن التحول أن يتعايشوا مع حقائقهم، وحقائق يومهم، وحقائق العقود القادمة، والمعطيات التي بين أيديهم”، مؤكدًا أن قطاع الهيدروكربونات سوف يستمر في تحقيق الدخل وتوليد الأموال للمستثمرين، كاشفا أن المملكة في طريقها لتوسيع محفظتها الاستثمارية من خلال 4 مشاريع على الأقل ستبدأ خلال السنوات القليلة المقبلة، وتوسيع قطاع الصناعات التحويلية، سيمكن الأنشطة التصنيعية في المملكة.

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان #وزير_الطاقة يلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية في منتدى جيبكا السنوي الـ 17، والذي يقام تحت شعار "توظيف الكيمياء لتحقيق التحول المؤثر".



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