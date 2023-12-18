أكد وزير الطاقة السعودي أنهم في المملكة على استعداد لتصدير الكهرباء الأخضر أو حتى الهيدروجين، وانتقال السعودية في مجال الطاقة نموذجيا.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان: “مستعدون لتصدير 150 جيجاوات من الكهرباء، سواءً كانت كهرباء خضراء أو حتى الهيدروجين”، مؤكدأن خطة المملكة الوصول إلى 130جيجاوات قبل 2030، والمملكة تسعى لتوليد 20 جيجاوات من الكهرباء في كل عام، ومن ثم الوصول إلى إنتاج مابين 120 إلى 130جيجاوات قبل عام 2030.

كما نوه إلى عزم المملكة بناء قدراتها بما تمتلكه من إمكانات، وما يضمن التعلم والتنفيذ بطريقة سليمة، والتحول إلى نموذج يُحتذي به.

وأضاف خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر الشبكات الذكية 23 في نسخته الـ 11، بعنوان (نحو شبكات المستقبل): “نحن عازمون على أن ننتقل انتقالا نموذجيا في مجال الطاقة والمجالات كافة”.

البث المباشر للمؤتمر السعودي الحادي عشر للشبكات الذكية 2023 #مؤتمر_الشبكات_الذكية

https://t.co/qDOoNhMv3I — مؤتمر الشبكات الذكية (@SASG_KSA) December 18, 2023