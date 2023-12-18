فريق التحرير by فريق التحرير

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وزير الطاقة السعودي: مستعدون لتصدير الكهرباء الأخضر ونحن نموذج يحتذى به

مستعدون لتصدير 150 جيجاوات من الكهرباء، سواءً كانت كهرباء خضراء أو حتى الهيدروجين

فريق التحرير by فريق التحرير

أكد وزير الطاقة السعودي أنهم في المملكة على استعداد لتصدير الكهرباء الأخضر أو حتى الهيدروجين، وانتقال السعودية في مجال الطاقة نموذجيا.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان: “مستعدون لتصدير 150 جيجاوات من الكهرباء، سواءً كانت كهرباء خضراء أو حتى الهيدروجين”، مؤكدأن خطة المملكة الوصول إلى 130جيجاوات قبل 2030، والمملكة تسعى لتوليد 20 جيجاوات من الكهرباء في كل عام، ومن ثم الوصول إلى إنتاج مابين 120 إلى 130جيجاوات قبل عام 2030.

كما نوه إلى عزم المملكة بناء قدراتها بما تمتلكه من إمكانات، وما يضمن التعلم والتنفيذ بطريقة سليمة، والتحول إلى نموذج يُحتذي به.

وأضاف خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر الشبكات الذكية 23 في نسخته الـ 11، بعنوان (نحو شبكات المستقبل): “نحن عازمون على أن ننتقل انتقالا نموذجيا في مجال الطاقة والمجالات كافة”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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