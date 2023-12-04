ماذا قال وزير الطاقة السعودي عن الثوب بعام 2050 ؟

لا يمكن أن يحل وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مؤتمرا أو مقرا إلا ويثير التفاعل، فالوزير الأمير تميز كعادته بتصريحاته حول اعتزازه بهويته السعودية والخليجبة في مؤتمر دولي عقد بالعاصمة القطرية الدوحة.



ليبدأ تفاعل نشطاء مواقع التواصل على ما قاله الوزير وأعادوا نشر تصريحات وزير الطاقة السعودي من مؤتمر ” جيبكا ” في قطر.



وقال الأمير: “لن نغير معتقداتنا، ولن نغير اعتزازنا بتاريخنا وثقافتنا، وسنظل نرتدي الثوب حتى 2050، ما نقوم به اليوم هو ما ستكون عليه الأجيال القادمة، فخورون بأنفسنا”.



وأضاف “لدي أيضا تعليق آخر من أجل محمد… هذا الشاب اليافع الذي رأيناه في مقطع الفيديو”، مضيفا “لم أستطع إلا أن ألفت انتباهه وانتباه المؤتمر إلى الأمر… في عام 2050 سنكون مازلنا نرتدي الثوب”.



وتابع وزير الطاقة السعودية: “مرة أخرى يجب أن أؤكد على هذا الأمر، لن نقدم على تغيير ألواننا ولن نغير معتقداتنا ولن نغير فخرنا بتاريخنا أو ثقافتنا، لكن ما نفعله في رؤانا المتعددة، هو أن نجعل الأجيال القادمة فخورة بأنفسها مثلما نحن اليوم فخورون”.



وظهر الشاب الذي تحدث عنه وزير الطاقة السعودي مرتديا زيا أبيض، في مقطع يظهر تطور الحياة الافتراضية في دول الخليج بحلول عام 2050.



لتضج مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا بتصريحات وزير الطاقة السعودي.

أبرز ما جاء في كلمة سمو ⁧#وزير_الطاقة⁩ الأمير عبدالعزيز بن سلمان في الجلسة الافتتاحية في منتدى جيبكا الـ 17 pic.twitter.com/TZUcfINHlM — وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) December 3, 2023