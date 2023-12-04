فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inطاقةأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةأخبار قطرإعلامدولشخصيات

ماذا قال وزير الطاقة السعودي عن الثوب بعام 2050 ؟

قال إن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي سيواصلون “ارتداء الثوب بحلول عام 2050”.

فريق التحرير by فريق التحرير

لا يمكن أن يحل وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مؤتمرا أو مقرا إلا ويثير التفاعل، فالوزير الأمير تميز كعادته بتصريحاته حول اعتزازه بهويته السعودية والخليجبة في مؤتمر دولي عقد بالعاصمة القطرية الدوحة.

ليبدأ تفاعل نشطاء مواقع التواصل على ما قاله الوزير وأعادوا نشر تصريحات وزير الطاقة السعودي من مؤتمر ” جيبكا ” في قطر.

وقال الأمير: “لن نغير معتقداتنا، ولن نغير اعتزازنا بتاريخنا وثقافتنا، وسنظل نرتدي الثوب حتى 2050، ما نقوم به اليوم هو ما ستكون عليه الأجيال القادمة، فخورون بأنفسنا”.

وأضاف “لدي أيضا تعليق آخر من أجل محمد… هذا الشاب اليافع الذي رأيناه في مقطع الفيديو”، مضيفا “لم أستطع إلا أن ألفت انتباهه وانتباه المؤتمر إلى الأمر… في عام 2050 سنكون مازلنا نرتدي الثوب”.

وتابع وزير الطاقة السعودية: “مرة أخرى يجب أن أؤكد على هذا الأمر، لن نقدم على تغيير ألواننا ولن نغير معتقداتنا ولن نغير فخرنا بتاريخنا أو ثقافتنا، لكن ما نفعله في رؤانا المتعددة، هو أن نجعل الأجيال القادمة فخورة بأنفسها مثلما نحن اليوم فخورون”.

وظهر الشاب الذي تحدث عنه وزير الطاقة السعودي مرتديا زيا أبيض، في مقطع يظهر تطور الحياة الافتراضية في دول الخليج بحلول عام 2050.

لتضج مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا بتصريحات وزير الطاقة السعودي.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...