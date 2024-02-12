وزير الطاقة يكشف: هناك طاقة في السعودية لا مثيل لها

في وقت تعتبر فيه الطاقة عاملًا أساسيًا للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، يتصدر الحديث عن مصادر الطاقة وتطور التكنولوجيا المتعلقة بها جدول أعمال المؤتمرات والمنتديات الدولية.

في هذا السياق، أثارت تصريحات وزير الطاقة السعودي في جلسات أعمال المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول الأخيرة اهتمامًا كبيرًا.



وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أشاد بدور السعوديين وأثنى على إسهاماتهم خلال المؤتمر، مشيرًا إلى أن القوة الحقيقية للسعودية ليست فقط في الثروات الطبيعية التي تحتضنها أراضيها، ولكن أيضًا في الكفاءات البشرية التي تمتلكها.



وقال: “هناك طاقة في السعودية لا مثيل لها، ليست فقط تحت الأرض، بل تكمن في الشعب السعودي.”، مضيفاً”عندما يكون لديك سعودي سيكون هناك دائما إبهار”.



كما تحدث وزير الطاقة السعودي خلال الجلسة الرئيسية للمؤتمر، حيث ألقى الضوء على الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الطاقة في المملكة، ولا سيما في مجال التكنولوجيا البترولية.



تأتي هذه التصريحات في سياق توجه المملكة نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث تشير إلى أهمية الاستثمار في تطوير مهارات الكوادر البشرية وتعزيز قدراتها في مختلف المجالات، بما في ذلك قطاع الطاقة الحيوي.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية تعتبر واحدة من أبرز اللاعبين في سوق الطاقة العالمية، حيث تتمتع بموارد طبيعية ضخمة من النفط والغاز، إلا أن تحولها نحو تنويع مصادر الطاقة وتطوير قدراتها التكنولوجية يعكس رؤية مستقبلية تتسم بالاستدامة والابتكار.

سمو #وزير_الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في المؤتمر الدولي لتقنية البترول:



"الطاقة الحقيقية لهذه البلاد هي شعبها".#IPTC2024 pic.twitter.com/7raytfU9n4 — وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) February 12, 2024