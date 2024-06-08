فريق التحرير by فريق التحرير

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واردات الصين من النفط الإيراني ترتفع لأعلى مستوى منذ 7 أشهر

تعاني المصافي المستقلة في الصين من ضعف هوامش الأرباح لإنتاج الوقود المختلفة هذا العام.

فريق التحرير by فريق التحرير

ارتفعت واردات الصين من النفط الإيراني في شهر أيار / مايو الماضي إلى أعلى مستوى منذ سبعة أشهر، وذلك بعد تعافي هوامش أرباح التكرير، كما ذكرت وكالة “بلومبيرغ”.

فقد استوردت الصين 1.54 مليون برميل يومياً من النفط الإيراني الشهر الماضي، وهي أكبر كمية منذ تشرين الأول / أكتوبر الماضي، وفقاً لبيانات من شركة “كبلر”.

وتعاني المصافي المستقلة في الصين، المعروفة باسم “أباريق الشاي”، من ضعف هوامش الأرباح لإنتاج الوقود المختلفة هذا العام، ما أدى إلى خفض معدلات التشغيل.

وقد تعافت الأرباح الناتجة عن تحويل النفط الخام إلى ديزل وبنزين – أو فروقات التحويل – منذ أوائل نيسان / أبريل، وهي قريبة من أعلى مستوى موسمي منذ 10 سنوات، وفقاً لمذكرة من شركة “مايستيل أويل كيم” بتاريخ 6 حزيران / يونيو.

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فريق التحرير

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