هل تُمدد أوبك+ تخفيضات إنتاج النفط؟

من المرجح أن يبقي تحالف أوبك+ على إنتاج النفط دون تغيير لمدة 3 أشهر أخرى عندما يراجع وزراء الدول المصدرة للنفط مخصصات الإنتاج في الأول من يونيو/حزيران.

ولم يتحقق حتى الآن تشديد الإمدادات النفطية واستنفاد المخزونات الذي كان متوقعا على نطاق واسع في بداية العام.

يقول موقع “oil price” إن مخزونات النفط الخام وأسعار العقود الآجلة وفروق الأسعار جميعها عند مستويات مماثلة لما كانت عليه قبل عام، مما يجعل الزيادة الكبيرة في الإنتاج غير محتملة.

ومع ذلك، قد تقرر المجموعة أنها بحاجة إلى إلغاء بعض تخفيضات الإنتاج لاستباق زيادة أخرى في الإنتاج من الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وجويانا وتجنب التنازل عن المزيد من حصة السوق.

لكن ظروف السوق الحالية تعني أن أي زيادة من المرجح أن تكون رمزية، في غياب تحول شامل في الاستراتيجية لزيادة الكميات وقبول أسعار أقل.

الأسعار والفروق

بلغ متوسط ​​العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق 84 دولارا للبرميل حتى الآن في مايو/أيار، مما يجعلها تتماشى تماما مع المتوسط ​​منذ بداية القرن بعد تعديل التضخم.

ارتفعت الأسعار بمقدار 6 دولارات فقط للبرميل (7%) مقارنة بالعام الماضي عندما كانت المجموعة تخطط لخفض الإنتاج لتعزيزها.

تم تداول فروق أسعار خام برنت على مدار 6 أشهر بمتوسط ​​​​تراجع قدره 3.54 دولار حتى الآن في مايو/أيار مقارنة بـ1.81 دولار في مايو/أيار من عام 2023.

يشير التخلف المتزايد إلى أن المتداولين يرون أن السوق أكثر تشددا إلى حد ما مما كان عليه في عام 2023 مع احتمالية أكبر لنفاد المخزونات خلال بقية عام 2024. لكن التخلف قد انهار في الأسابيع الأخيرة وقد تقلص بالفعل من متوسط ​​قدره 4.86 دولار في أبريل/نيسان.

مخزونات النفط الأمريكية

في الولايات المتحدة، وصلت مخزونات النفط الخام التجارية إلى نفس المستوى الذي كانت عليه في هذا الوقت من العام الماضي تقريبا وقريبة من المتوسط ​​الموسمي للسنوات العشر السابقة.

وبلغت مخزونات الخام التجارية 461 مليون برميل في 26 أبريل/نيسان مقارنة مع 460 مليون برميل قبل عام.

وكانت مخزونات النفط الخام أقل بمقدار 5 ملايين برميل فقط عن المتوسط ​​الموسمي للسنوات العشر السابقة، ولم تكن هناك أي علامات على انخفاض كبير ومستدام في المخزونات مما قد يشير إلى نقص العرض في السوق.

ويتم الاحتفاظ بمعظم مخزونات الخام الأمريكية في مصافي ساحلية ومزارع صهاريج على طول خليج المكسيك، وهي أيضا المنطقة الأكثر تكاملا مع السوق العالمية المنقولة بحرا.

وبلغت مخزونات خليج المكسيك 262 مليون برميل في 26 أبريل/نيسان، بزيادة 6 ملايين برميل عن نفس الفترة من العام الماضي.

الولايات المتحدة ليست السوق العالمية بأكملها، ولكن بالنظر إلى الكفاءة التي ينقل بها التجار البراميل لاستغلال التناقضات المحلية بين الإنتاج والاستهلاك، فهي علامة جيدة للتوازن العالمي.

سياسة الإنتاج

يشدد وزراء ومسؤولون كبار في أوبك على أن سياسة المجموعة هي أن تكون استباقية ومتطلعة للمستقبل. وقد يكون هذا صحيحا عندما يتعلق الأمر بخفض الإنتاج لتجنب زيادة المخزونات الفائضة وتحقيق استقرار الأسعار.

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بزيادة الإنتاج، انتظرت المجموعة عادة حتى تنخفض المخزونات وترتفع الأسعار بشكل كبير بالفعل.

وفي هذه الحالة، يشير اقتراب المخزونات والأسعار من المتوسط ​​طويل الأجل إلى أنه من المرجح أن يقرر الوزراء إبقاء الإنتاج دون تغيير، بناء على سلوكهم في الماضي.

أعرب بعض أعضاء المنظمة عن مخاوفهم بشأن فقدان حصتهم في السوق ودفعوا لزيادة الإنتاج.

هناك تساؤلات حول مدى استدامة هذه الاستراتيجية على المدى الطويل، ولكن حتى الآن لا توجد علامة على إعادة التفكير بشكل أساسي.