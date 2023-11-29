هل تفقد “أوبك” سيطرتها على النفط في العالم؟

يجتمع أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وحلفائهم، المعروفين باسم “أوبك+”، يوم الخميس في اجتماع افتراضي تم تأجيله لاتخاذ قرارات حول سياسة الإنتاج المستقبلية.

ويتزامن هذا الاجتماع مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، والاستياء الداخلي، وقرب انتهاء تخفيضات الإنتاج الطوعية للنفط السعودي.

كان هذا الاجتماع مقررا في الأصل كاجتماع حضوري في فيينا نهاية الأسبوع الماضي، ولكن تم تغيره في اللحظة الأخيرة إلى اجتماعات افتراضية، ويتزامن الموعد الجديد مع اليوم الأول لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ “كوب 28” الذي تستضيفه الإمارات العربية المتحدة، العضو الرئيسي في “أوبك”، حيث تسعى الإمارات لتعزيز مكانتها كداعم للتحول الأخضر.

إلى جانب التحديات الداخلية، يواجه “أوبك+” انقسامًا متزايدًا بين الأسعار وأساسيات العرض والطلب، مما أثار استياء المجموعة، بما في ذلك وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الذي حذر المضاربين في السوق في مايو.

وتتركز الاتجاهات حاليًا على ما إذا كان الفرع الخاص بـ “أوبك” في المجموعة، الذي يقوده المملكة العربية السعودية، قد تمكن من حل اختلافاته، حيث أفادت مصادر لشبكة CNBC أن أنغولا ونيجيريا اعترضتا على خفض الحد الأدنى للإنتاج للعام المقبل.

وعانت أنغولا ونيجيريا من انخفاض في إنتاج النفط نتيجة نقص التمويل واستنزاف القدرات الفائضة وأعمال تخريب في البنية التحتية. ومع ذلك، فإن قبول خفض الحد الأدنى للإنتاج قد يشكل مخاطر في حال استعادة الإنتاج في المستقبل.

مندوبان من “أوبك+” أكدا يوم الثلاثاء أنه لم يتم التوصل إلى حل وسط حتى الآن، حيث يتجه الوقت نحو الاجتماعات الرئيسية بين “أوبك” و”أوبك+” ولجنتهما الفنية.

وأكد ثلاثة مندوبين من “أوبك+” أن أسعار النفط الأخيرة كانت تتأثر بعمليات التصفية في أسواق المستقبل الضيقة، في حين قال مندوب رابع إن الأسعار تتأثر الآن بالسياسات العالمية، بما في ذلك التطورات في غزة.

لدى أعضاء “أوبك+” تخفيض إنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميًا، بالإضافة إلى تخفيضات طوعية بمقدار 1.66 مليون برميل يوميًا من بعض الأعضاء، وكل ذلك متفق عليه حتى نهاية العام الحالي.

وتقول حليمة كروفت من RBC إن أوبك لا تريد العودة إلى عام 2015 عندما فقدت السيطرة على السوق.