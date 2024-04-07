هل تساعد الصين أفريقيا على التحول إلى قوة في الطاقة النظيفة؟

تحتاج أفريقيا إلى إزالة الكربون من صناعة الطاقة لديها بسرعة، حيث يرتفع عدد سكان القارة بشكل حاد في نفس الوقت الذي تستمر فيه البلدان في جميع أنحاء القارة في التصنيع.

ومن المتوقع أن يزيد إجمالي الطلب الأفريقي على الطاقة بمقدار الثلث خلال العقد المقبل، وتتطلب تلبية هذا الطلب زيادة المستويات الحالية من القدرة على توليد الطاقة بمقدار 10 أضعاف بحلول عام 2065.

وهذا يعني أن أفريقيا ليس لديها أي وقت تضيعه على الإطلاق في تركيب قدرة توليد الطاقة النظيفة إذا كانت تأمل في تجنب الارتفاع الهائل في انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول منتصف القرن.

حجم هذا التحدي هائل، حيث لا تمتلك أفريقيا حاليا ما يكفي من قدرة الطاقة لتلبية احتياجات سكانها الحاليين، ففي الوقت الحاضر، يفتقر حوالي 600 مليون أفريقي إلى القدرة على الوصول إلى الكهرباء تماما. ومن المتوقع أن يتضاعف عدد سكان أفريقيا بالكامل بحلول عام 2050، مما سيؤدي إلى تفاقم الفجوة بين العرض والطلب على الطاقة بشدة، وفقا لبيانات “oil price”.

وبالتالي فإن تحقيق هذه القفزة في مجال الطاقة النظيفة سوف يتطلب قدرا هائلا من الاستثمار في قطاع الطاقة الأفريقي.

والسؤال هو من أين ستأتي كل هذه الأموال؟

لقد أدركت الدول الغنية في جميع أنحاء العالم على نطاق واسع أن الدعم المالي لجهود إزالة الكربون في البلدان النامية سيكون بالغ الأهمية لتحقيق أهداف الانبعاثات العالمية، وقد وعدت لسنوات بتوفير مثل هذا التمويل في جهد موحد لدعم تمويل المناخ العالمي.

لكن دراسة جديدة أجرتها جامعة بوسطن تؤكد أنه لا يزال هناك أمل في تخضير التنمية في أفريقيا، ووفقا لهذا البحث، فإن المنقذ المحتمل للقارة ليس سوى الصين.

وبعد عقود من إهمال استثمارات الطاقة الخضراء في أفريقيا، تؤكد الدراسة أن الصين تستطيع بمفردها تقريبا التحريض على ثورة الطاقة النظيفة في القارة.

وقال التقرير الصادر عن مركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن والمركز الاقتصادي الأفريقي “بالنظر إلى التحديات الاقتصادية الحالية وفرص الطاقة المستقبلية، يمكن للصين أن تلعب دورا في المساهمة في حصول أفريقيا على الطاقة وانتقالها من خلال التجارة والتمويل والاستثمار الأجنبي المباشر”.

والصين هي بالفعل أكبر شريك تجاري ثنائي لأفريقيا، فمنذ عام 2000، قامت الصين “بتمويل مشاريع بنية تحتية واسعة النطاق بقيمة مليارات الدولارات” في جميع أنحاء القارة، وذلك بفضل مبادرة الحزام والطريق الصينية.

ومع ذلك، لم يتم توجيه سوى القليل جدا من استثمارات الصين في أفريقيا نحو تطوير الطاقة النظيفة.

وذكرت وكالة رويترز مؤخراً أن “الإقراض من أجل مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من مؤسستي تمويل التنمية الرئيسيتين في الصين يشكل 2% فقط من قروض الطاقة البالغة 52 مليار دولار في الفترة من 2000 إلى 2022، في حين تم تخصيص أكثر من 50% للوقود الأحفوري”.

لكن الخبراء يقولون إنه سيكون من مصلحة بكين البدء في إلقاء ثقلها المالي لدعم توسيع بنية الطاقة الخضراء والقدرة الإنتاجية في الاقتصادات الناشئة في أفريقيا.

ومن المنطقي اقتصاديا أن يقوم القادة الصينيون والأفارقة على حد سواء بإقامة شراكات قوية في قطاع الطاقة النظيفة، حيث تتمتع أفريقيا ببعض أقوى إمكانات نمو الطاقة الخضراء على هذا الكوكب.

تستعد أفريقيا لأن تكون واحدة من أهم اللاعبين في قطاع الطاقة العالمي في المستقبل، فالقارة السمراء غنية بالغاز الطبيعي (الذي يعتبر نقطة انطلاق للابتعاد عن الوقود الأحفوري الأكثر قذارة مثل الفحم والنفط)، فضلاً عن وفرة أشعة الشمس والرياح والمعادن الأرضية النادرة المطلوبة بشدة مثل مثل الليثيوم والكوبالت والتي تعد مكونات أساسية لتقنيات الطاقة المتجددة بما في ذلك الألواح الشمسية الكهروضوئية وبطاريات الليثيوم أيون للسيارات الكهربائية وتخزين الطاقة المتجددة.