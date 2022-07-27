هل ترفع السعودية سعر خامها الرئيسي بعلاوة قياسية إلى آسيا؟

توقعت وكالة “بلومبيرج” أن تعمد المملكة العربية السعودية ، كبرى دول أوبك +، إلى تسعير خام نفطها الرئيسي إلى آسيا بعلاوة قياسية لشهر أيلول/ سبتمبر، حتى مع رؤية التجار أن هناك مجالاً لضعف السوق الفوري في الشهر التالي، ما يسلط الضوء على نقطة تحول محتملة للسوق.

ومن المتوقع أن تقوم أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم بتسعير خامها العربي الخفيف إلى آسيا بعلاوة 10.80 دولار للبرميل مقارنة بمعيار المنطقة لشحنات التحميل في سبتمبر، وفقاً لمتوسط التقديرات في مسح أجرته وكالة “بلومبيرج” لخمس مصافي تكرير. وفي الوقت نفسه، قال متعاملون إن التراجع في هوامش ربح المعالجات الآسيوية يعني أن مثل هذا الارتفاع قد يثبط أي طلبات للحصول على براميل إضافية.

وتتجه أسعار النفط الخام العالمية في تموز/ يوليو إلى أول خسارة شهرية متتالية لها منذ أواخر عام 2020 حيث يحاول المستثمرون تسعير مخاطر الركود الأمريكي، وتشديد السياسة النقدية، وجهود الصين المتكررة لاحتواء وباء “كوفيد – 19”. وعلى الرغم من الانخفاض، لا تزال الإشارات المادية لسوق النفط قوية في الوقت الحالي، حيث تستعد “أرامكو السعودية” لإعلان أسعار البيع الرسمية لشهر سبتمبر الأسبوع المقبل.