هاليبرتون ثالث شركة نفط أميركية تهجر إقليم  

أعلنت شركة النفط الأميركية «هاليبرتون» أنها ستتبع حكم المحكمة الفيدرالية العراقية، وستوقف أنشطتها في إقليم كردستان ـــ العراق، لتكون ثالث شركة بعد شركتي «شلمبرغير» و«بيكر هيوز» الأميركيتين اللتين علّقتا عملياتهما في الإقليم.

ولدى هاليبرتون مصالح أكبر في العراق منها عقد محتمل لتطوير حقل غاز (عكاز) في محافظة الأنبار، في وقت أرسلت فيه العقد الأولي لتطوير حقل المنصورية الغازي لمجلس الوزراء لاستحصال الموافقة اللازمة بشأنه.

وقالت الشركة رسالة إلى وزير النفط العراقي، إحسان إسماعيل إنها سترفض توقيع عقود جديدة أو المشاركة في المناقصات الجارية في إقليم كردستان العراق دون مصلحة بغداد.

يأتي ذلك استجابة لمطالبة وزارة النفط إلى شركة النفط الوطنية العراقية، تحذّر «جميع المقاولين الكبار والصغار من إنهاء علاقاتهم التعاقدية مع حكومة إقليم كردستان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وهددت وزارة النفط العراقية بوضع هذه الشركات على القائمة السوداء في بغداد إذا لم تتوقف هذه التعاملات. وفي منتصف شهر شباط الماضي، أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية عدم دستورية «صادرات نفط إقليم كردستان» التي تقوم «من دون تنسيق وإذن من الحكومة المركزية العراقية». ويعدّ العراق ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة «أوبك»، إذ يبيع حوالي 3.5 ملايين برميل يومياً، وهو ما يدرّ 90% من ميزانية حكومة بغداد، أما إقليم كردستان العراق فينتج ما مجموعه 400 ألف برميل نفط يومياً، وتعهد بتسليم 250 ألف برميل نفط يومياً للحكومة المركزية في بغداد عبر وزارة النفط العراقية مقابل رواتب المسؤولين الأكراد والبشمركة. وكانت صادرات النفط من إقليم كردستان العراق، المتمتّع بالحكم الذاتي، موضوع مناقشات متكررة بين بغداد وأربيل في السنوات الأخيرة.

ويعاني اقليم كردستان من مستويات عالية من الفساد كان أبرزها وجود مخصصات لموظفين وهميين

مثل 12 ألف متقاعد بدرجات خاصة يتسلمون رواتب عالية، وأغلبهم يعيشون خارج العراق، وهم من الحزبين الحاكمين، والأغلبية هم في قوات البيشمركة بحسب ما نقلته تقارير صحفية.

وتتهتم قوى المعارضة في إقليم كردستان الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، بالفساد في كثير من الملفات، ومنها ملف النفط والغاز وملف المنافذ الحدودية وغيرها من الملفات.