نيوم للهيدروجين الأخضر تتسلم الدفعة الأولى من توربينات طاقة الرياح

تسلمت شركة نيوم للهيدروجين الأخضر، التي تتولى إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، الدفعة الأولى من توربينات طاقة الرياح بعد وصولها إلى “ميناء نيوم”، الواقع في “أوكساچون”، مدينة الصناعات النظيفة والمتقدمة.

ويُمثل استلام هذه التوربينات، الذي تم بنجاح في 8 تشرين الأول / أكتوبر الماضي، تقدماً نوعياً على صعيد إنشاء وتطوير هذا المشروع العالمي الضخم، فيما يجري العمل حالياَ على نقل محولات الطاقة برّاً إلى محطة طاقة الرياح الواقعة بالقرب من خليج العقبة، وذلك بغرض تجميعها وتركيبها.

ومن المتوقع استلام المزيد من توربينات الرياح حتى نهاية العام الجاري، تضاف إلى محطة طاقة الرياح التابعة لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر، والتي ستضم في نهاية المطاف أكثر من 250 توربيناً لإمداد مصنع الهيدروجين الأخضر بالطاقة عبر شبكة مباشرة لنقل الكهرباء.

وسيقوم المصنع التابع لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر والواقع في “أوكساچون”، بالاستفادة مما يصل إلى 4 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لإنتاج ما يصل إلى 600 طنٍ يومياً من الهيدروجين الخالي من الكربون، ومع اكتمال القدرة التشغيلية للمصنع بحلول عام 2026، ستصدر الشركة 100% من اجمالي الهيدروجين الأخضر الذي يجري إنتاجه إلى مختلف أنحاء العالم، وذلك على شكل أمونيا خضراء، ومن خلال اتفاقية شراء حصرية طويلة الأجل تمتد إلى 30 عاماً مع شركة “إير برودكتس”.

وفي هذه المناسبة، قال ديفيد إدموندسون، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر: “هذه هي الدفعة الأولى من خطة استلام مقرّرة لمعدات رئيسية تستمر حتى العام المقبل. ونفخر بمواصلة التقدم في مشروعنا، وذلك منذ إتمامنا مرحلة الإغلاق المالي في وقت سابق من هذا العام”. وأضاف إدموندسون: “إننا ملتزمون بالجدول الزمني المقرّر للبدء بتصدير الهيدروجين الأخضر بحلول العام 2026. وتُعدّ هذه المرحلة منعطفاً مهماً في مسيرة شركة نيوم للهيدروجين الأخضر الطموحة لتصبح في طليعة الشركات المنتجة والمصدّرة للهيدروجين الأخضر، بما يعكس المزيد من التقدم في مساعي التحوّل في قطاع الطاقة على صعيد المملكة والمنطقة بشكل عام”.

بدوره، قال وولفجانج براند، نائب رئيس شركة “إير برودكتس” لمشروع الهيدروجين الأخضر في “نيوم”: “بصفتها شريكاً ومقاولاً رئيساً لأعمال الهندسة والمشتريات والبناء في المشروع، تواصل (إير برودكتس) تحقيق تقدّم كبير على صعيد إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، الذي سيمدّ دول العالم بطاقة نظيفة على نطاق واسع، وإننا نؤكد حيوية فرق العمل وشركات المقاولة المتعاقد معها، حيث بدأت المواقع تتبلور على أرض الواقع، وبالتحديد مع استمرار تسلّمنا الدفعات المقرّرة من المعدات خلال الأشهر القليلة المقبلة”.

منظومة صناعية متقدّمة

من جانبه، قال فيشال وانشو، الرئيس التنفيذي ل “أوكساچون”: “يُعدّ وصول أولى المعدات الرئيسة لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر إنجازاً بارزاً بالنسبة ل “أوكساچون”، بما يتماشى مع مساعينا إلى توفير منظومة صناعية متقدّمة قائمة على الطاقة النظيفة، كما أنها مرحلة مهمّة جداً لـ(ميناء نيوم) في ظلّ مواصلة سعينا لتعزيز قدراتنا التشغيلية، ويسرّنا أن نرى مرافق إنتاج حديثة بمعايير مستقبلية في كل أنحاء (أوكساچون)، مثل مرافق شركة نيوم للهيدروجين الأخضر، التي تحرز تقدّماً سريعاً وملحوظاً “.

وتُعد شركة نيوم للهيدروجين الأخضر من الجهات الرئيسية المساهمة في إعداد المنظومة الصناعية القائمة على الطاقة المتجدّدة، التي يجري بناؤها اليوم في “أوكساچون”. وفي ظلّ إحراز المزيد من التقدّم على هذا الصعيد، وتسريع وتيرة أعمال التشييد في مختلف أنحاء “نيوم”، يسعى “ميناء نيوم” إلى تعزيز قدراته اللوجستية لتلبية الطلب المتزايد على البضائع المستوردة، وتسهيل استيراد وتصدير المواد بسلاسة، والإسهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي على مستوى المنطقة.

وتقوم شركة “إنفجن إنرجي” بتصنيع توربينات الرياح التي سيجري استخدامها في مصنع الهيدروجين الأخضر من خلال شركة “إير برودكتس”، المسؤولة عن أعمال الهندسة والمشتريات والبناء في المصنع، وتُعدّ شركة نيوم للهيدروجين الأخضر مشروعاً مشتركاً مملوكاً بالتساوي بين كل من نيوم و “أكوا باور” و”إير برودكتس” ، وذلك لإنشاء أكبر مصنع في العالم لإنتاج الأمونيا باستخدام الهيدروجين الأخضر، والذي يعمل بالطاقة المتجدّدة بشكلٍ كامل.

وكانت شركة نيوم للهيدروجين الأخضر بلغت في مايو 2023 مرحلة الإغلاق المالي لمشروعها الجديد باستثمارات إجمالية قدرها 8.4 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك تمويل بدون حقّ الرجوع بقيمة 6.1 مليار دولار أمريكي من 23 مصرفاً ومؤسسة استثمارية محلية وإقليمية ودولية. وبعد مرحلة الإغلاق المالي، أبرمت الشركة اتفاقيات تنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والبناء في مطلع هذا العام مع شركة “إير برودكتس” بقيمة 6.7 مليار دولار أمريكي.