فريق التحرير by فريق التحرير

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استثمارات نيوم السعودية الخضراء تتجاوز 8 مليارات دولار

وزير الطاقة السعودي: مشروع الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا يدعم طموح المملكة لتصدير الكهرباء والهيدروجين الأخضر.

فريق التحرير by فريق التحرير

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن المملكة العربية السعودية تستهدف أن تصبح مصدرا للهيدروجين الأخضر على مستوى العالم.

و كشف عن مراحل الإنجاز لمشروع نيوم للهيدروجين الأخضر حيث أنهى بنجاح مرحلته الأولى باستثمارات تبلغ حوالي 8.5 مليارات دولار.

وقال خلال كلمته في افتتاح أعمال النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء في مؤتمر كوب28، المقام في دبي،  أن مشروع نيوم الأخضر سينتج 1.2 مليون طن سنويا من الأمونيا الخضراء.

كما أشار الوزير إلى أن مشروع الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا يدعم طموح المملكة لتصدير الكهرباء والهيدروجين الأخضر، معلنا عن إطلاق المملكة لمشروع المسح الجيوغرافي العام المقبل 2024.

و أضاف “نخطط لطرح عطاءات للطاقة المتجددة بطاقة 20 غيغاوات في 2024″، كما نعمل مع عدد من الدول الإفريقية لتوفير وقود الطهي النظيف لملايين الناس”.

و شدد وزير الطاقةالسعودي، على الاستمرار في تطبيق برنامج كفاءات الطاقة.

وانطلقت في دبي اليوم الإثنين، فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023 تحت شعار “من الطموح إلى العمل” بالتزامن مع مؤتمر “كوب 28″؛ وذلك بهدف تسليط الضوء على المبادرات والمشاريع المتنوعة الجارية حالياً في مختلف أنحاء المملكة.

وتوفر فعاليات منتدى مبادرة السعودية الخضراء منصة سنوية لمجموعة من أبرز صناع السياسات، وقادة الرأي، وخبراء المناخ حول العالم؛ لتبادل الأفكار والرؤى وإجراء نقاشات متعمقة حول أفضل السبل المتاحة؛ لمعالجة التحديات المناخية بكفاءة والوصول إلى مستقبل أكثر استدامة محلياً وعالمياً.




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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...