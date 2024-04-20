هل تصبح ناميبيا أحدث عضو في أوبك؟

تسعى ناميبيا للانضمام إلى منظمة الدول المصدر للنفط “أوبك”، حيث من المتوقع أن تصل طاقتها الإنتاجية إلى 700 ألف برميل يوميا في عام 2030 وهي السنة الأولى من الإنتاج وفقا للخطط الحالية.

وذكرت تقارير أن المنظمة الدولية ترحب بانضمام عضو جديد إليها، مشيرة إلى وجود مناقشات بين أوبك وناميبيا حول انضمام الدولة الأفريقية للمنظمة.

محادثات بين أوبك وناميبيا

ونقلت رويترز عن مصادر لم تسمها والرئيس التنفيذي لغرفة الطاقة الأفريقية قولهم إن أوبك تريد بشدة أن تصبح ناميبيا عضوا.

وقالت هذه المصادر لرويترز إن البلاد قد تصبح في البداية عضوا في ميثاق التعاون لمنظمة أوبك، ثم تنتقل بعد ذلك إلى العضوية الكاملة، ويشير التقرير إلى أن البرازيل انضمت إلى ميثاق التعاون في وقت سابق من هذا العام.

ووفقاً لنيجيه أيوك من غرفة الطاقة الأفريقية، فقد بدأت منظمة أوبك محاولات لضم ناميبيا، ووفقا لوزير المناجم والطاقة الناميبي، لم تكن هناك محادثات حول انضمام البلاد إلى منظمة أوبك.

وقال توم ألويندو، بحسب ما نقلت عنه رويترز، “لم يتواصل معنا أحد للانضمام إلى أوبك، أعضاء أوبك من الدول المصدرة للنفط ولم نصل إلى ذلك بعد”.

احتياطي ناميبيا النفطي

وتقدر شركات النفط العالمية امتلاك ناميبيا لنحو 11 مليار برميل من النفط، ومن المتوقع أن يكون الإنتاج الأول في عام 2030.

وتعد شركة شل وتوتال إنيرجي المستثمرين الرئيسيين في مستقبل النفط في ناميبيا، إلى جانب شركة قطر للطاقة وشركة الحفر الأسترالية المدرجة في المملكة المتحدة باسم غلوبال.

وتقوم شركات شيفرون وجالب البرتغالية ورينو ريسورسز أيضا بالتنقيب عن النفط في حوض أورانج بالبلاد.

أبرز اكتشافات النفط في ناميبيا

هناك اكتشافان على وجه الخصوص (غراف لشركة شل وفينوس لشركة توتال إنيرجي) يمكن أن يحولا البلاد ليس فقط إلى منتج جديد للنفط، بل إلى منتج رئيسي، حيث تشير التقديرات إلى أنها تحتوي على مليارات البراميل من النفط والغاز.

ويمكن أن يحتوي اكتشاف غراف على ما يصل إلى 1.7 مليار برميل من النفط والغاز عبر 3 آبار، وفقا لتقديرات باركليز.

ويعتبر اكتشاف فينوس أكبر من ذلك، حيث من المتوقع أن تصل الاحتياطيات إلى ما يصل إلى 3 مليارات برميل من مكافئ النفط.

قالت رئيسة وزراء ناميبيا، سارا كونجونجيلوا-أماديلا، العام الماضي، إنه خلال الـ18 شهرا الماضية، تم التوصل إلى اكتشافين للنفط الخام الخفيف في ناميبيا، وهما فينوس وغراف، في الحوض البرتقالي.

ويعد اكتشاف فينوس وحده ثاني أكبر اكتشاف للنفط في المياه العميقة في العالم منذ عام 2015.

وأضافت رئيسة وزراء ناميبيا أن الاكتشافات النفطية الأخرى، لديها القدرة على وضع ناميبيا ضمن أكبر 15 دولة منتجة للنفط بحلول عام 2035.

ومن المؤكد أن هذه الإمكانية تجعل ناميبيا هدفا جديدا جذابا لعضوية منظمة أوبك.

وتمثل المنظمة بالفعل جزءا كبيرا من إنتاج النفط العالمي، وارتفعت هذه الحصة بشكل كبير عندما انضمت روسيا ومنتجو آسيا الوسطى إلى ما يعرف بتحالف أوبك+، ثم انسحبت أنغولا مما كلف أوبك نحو 1.1 مليون برميل يوميا من الإنتاج.

ويمكن لناميبيا أن تسد هذه الفجوة بشكل أساسي، ولكن ليس بالكامل، علاوة على ذلك، قد تعود أنغولا، كما حدث مع أعضاء أوبك الآخرين في الماضي.

من شأن الارتباط بين ناميبيا وأوبك أن يضيف 700 ألف برميل يوميا إلى إجمالي إنتاج المنظمة، وهو ما يمكن أن ينمو أكثر أيضا، إذا أسفرت عمليات التنقيب الإضافية عن نتائج.

انضمام ناميبيا إلى المجموعة من شأنه أن يعزز يد أوبك في التحركات المستقبلية للسيطرة على الأسعار وهو الهدف من إضافة أعضاء جدد في المقام الأول.