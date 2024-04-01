موردو النفط الأمريكي ينافسون في أسواق أوبك حول العالم بفضل العقوبات

أشارت بلومبرغ إلى أن الولايات المتحدة أصبحت أكبر مصدر للنفط الخام منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وبذلك حقق النفط الأمريكي أكبر استفادة من العقوبات المفروضة على النفط الروسي والفنزويلي، ويشق الموردون الأمريكيون طريقهم إلى الأسواق التي كانت تهيمن عليها أوبك وحلفاؤها ذات يوم. وسجلت صادرات النفط الأمريكية عدة أرقام قياسية شهرية جديدة منذ أن بدأت الدول الغربية في فرض عقوبات على روسيا في عام 2022.

ومع تجديد القيود التجارية على فنزويلا في أبريل، بدأت البراميل الأمريكية في إزاحة الخام الخاضع للعقوبات في الهند، أحد أكبر الأسواق النفطية في العالم، وهي أيضا أكبر المشترين للنفط “غير المشروع”. ويسلط هذا التحول الضوء على المدى الذي ساعدت فيه العقوبات النفط الخام الأمريكي على الاستحواذ على حصة في السوق حول العالم.

في حين كان النفط الأمريكي منذ فترة طويلة هو مقصد العالم للخيارات الشراء المرنة في العالم، فإن انقطاع تدفقات الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا خلق جاذبية جديدة للبرميل الأميركي. وارتفعت الشحنات الأمريكية إلى أوروبا وآسيا في أعقاب ذلك، مما حول الولايات المتحدة إلى واحدة من أكبر المصدرين في العالم. كما ساعد الإنتاج القياسي من الولايات المتحدة – الذي يأتي في الوقت الذي تخفض فيه أوبك وحلفاؤها إمداداتها – المنتجين الأمريكيين على اكتساب موطئ قدم أكبر في الأسواق الخارجية. تعكس أسعار النفط الفعلية ذلك، حيث يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط في هيوستن بالقرب من أعلى مستوياته منذ أكتوبر.

غاري روس، مستشار النفط المخضرم الذي تحول إلى مدير صندوق التحوط في شركة بلاك جولد إنفستورز يوضح ذلك قائلا: “إن الإنتاج الأمريكي آخذ في الارتفاع، وإنتاج أوبك وروسيا ينخفض – لذا فإن الولايات المتحدة، سيكون لها حصة أكبر في السوق”.

وأصبحت الهند -وهي ثالث أكبر مستورد للنفط الخام وثاني أكبر مشتر لموسكو بعد الصين – هي أحدث سوق تشهد تدفق النفط الأمريكي. من المتوقع أن تقفز الشحنات الأمريكية إلى الهند في مارس إلى أعلى مستوياتها منذ عام تقريبًا، وفقًا لبيانات من شركة تتبع النفط الخام كبلر Kpler. وفي الوقت نفسه، انخفضت واردات النفط الروسية بنحو 800 ألف برميل يوميا منذ أعلى مستوى لها في العام الماضي، حسبما يظهر رصد بلومبرغ لدى تتبع الناقلات.

وقد تنخفض الشحنات الروسية أكثر مع توقف مصافي النفط الهندية عن قبول الشحنات من الناقلات المملوكة لشركة سوفكومفلوت التي تديرها الدولة، والتي فرضت عليها الولايات المتحدة مؤخراً عقوبات. وقال مات سميث، كبير محللي النفط الأمريكي في شركة كبلر، إنه في حين أن الإمدادات الأمريكية لا يمكن أن تحل محل الخام الروسي بالكامل بسبب الاختلافات في جودة النفط وأوقات الرحلة، “فهناك بالتأكيد نوع من التحول هناك نحو سحب المزيد من الخام الأمريكي”. كما أوقفت شركات التكرير الهندية المشتريات من فنزويلا قبل انتهاء الإعفاء من العقوبات الأمريكية منتصف الشهر المقبل. ومن المتوقع الآن أن تصل هذه الإمدادات إلى أدنى مستوياتها هذا العام. وحتى قبل المجموعة الأخيرة من القيود التجارية، كانت الولايات المتحدة تتحول بسرعة إلى مورد رئيسي لآسيا، حيث سجلت الواردات الأمريكية رقما قياسيا سنويا في العام الماضي، وفقا لإدارة معلومات الطاقة.

وفي أوروبا، التي تجنبت إلى حد كبير النفط الروسي منذ بدء الحرب في أوكرانيا، ستصل الشحنات الأمريكية إلى مستوى قياسي يبلغ 2.2 مليون برميل يوميًا في مارس، وفقًا لبيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبرغ. من المؤكد أن ليس كل الانسحاب من أوروبا يرجع إلى العقوبات. ارتفعت الواردات إلى هولندا منذ إدراج خام غرب تكساس الوسيط في مؤشر برنت المؤرخ العام الماضي، مما يضمن أن يصبح الخام الأمريكي جزءًا من نظام التوريد الأوروبي. لكن الشحنات زادت بشكل ملحوظ بعد فرض العقوبات حيث سعت الدول الأوروبية إلى مصادر إمداد غير روسية. وقفزت الواردات الأمريكية إلى فرنسا بنحو 40 في المائة من عام 2021 إلى عام 2023، في حين ارتفعت الواردات إلى إسبانيا بنسبة 134 في المائة. وقال سميث من شركة كبلر: “مع استمرار الإنتاج الأمريكي في الارتفاع تدريجياً، فمن المرجح أن يتم تصدير كل برميل إضافي يتم إنتاجه”.