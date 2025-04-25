65% من كهرباء عمليات موانئ دبي العالمية ستولد من مصادر متجددة

كشفت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) عن تحقيقها تقدمًا بارزًا في مسيرتها نحو الاستدامة، حيث اعتمدت على مصادر الطاقة المتجددة لتوفير 65% من احتياجاتها التشغيلية من الكهرباء خلال عام 2024.

وأظهر تقرير الاستدامة السنوي لعام 2024 الذي استعرض أبرز المبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) التي تبنّتها المجموعة على مستوى العالم، استثمار 1.17 مليار دولار أمريكي في مشاريع بنية تحتية مستدامة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى مبادرات في مجالات التمويل الأخضر، والإدارة البيئية، والنمو الشامل للمجتمعات، حسب بيان المجموعة يوم الخميس.

ريادة في التمويل المستدام

وفي أكتوبر 2023، أوضحت “دي بي ورلد” في تقريرها الأول حول تأثير وتخصيص الصكوك الخضراء، أنها خصصت 1.17 مليار دولار أمريكي من أصل 1.5 مليار دولار تم جمعها عبر هذه السندات، لدعم مشاريع مؤهلة تشمل كهربة أساطيل النقل، وبناء بنى تحتية منخفضة الكربون، وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة.

كما أطلقت الشركة سندات زرقاء بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، لتصبح بذلك أول جهة تصدر مثل هذه السندات في مناطق أوروبا الوسطى والشرقية، والشرق الأوسط، وأفريقيا. تهدف هذه السندات إلى تمويل مشاريع مستدامة في مجالات مثل النقل البحري، البنية التحتية للموانئ، الحفاظ على البيئة البحرية، وحماية التنوع البيولوجي المائي.

استثمار اجتماعي وإنساني عالمي

لم تقتصر جهود “دي بي ورلد” على الجوانب البيئية، بل شملت كذلك البعد الاجتماعي، حيث استثمرت المجموعة 15.1 مليون دولار أمريكي في مبادرات تعليمية وتنموية، شملت تطوير المهارات، وتحسين البنى التحتية الأساسية في المجتمعات التي تنشط بها حول العالم.

الاستدامة جوهر عمليات “دي بي ورلد”

علق سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، على التقرير قائلاً: “يعكس تقرير هذا العام مدى التزامنا بدمج الاستدامة في جوهر عملياتنا، بدءًا من توليد معظم طاقتنا من مصادر متجددة، مرورًا بإصدار أدوات تمويل مبتكرة مثل السندات الزرقاء، وصولًا إلى مساهمتنا الإيجابية في المجتمعات التي نخدمها.”

وأضاف: “نتائجنا هي ثمرة لاستثمارات مدروسة ونهج صارم في المساءلة، ونحن فخورون بدورنا في إعادة تشكيل طريقة تمويل التجارة العالمية، بما يضمن التوازن بين النمو الاقتصادي والمرونة البيئية.”

إنجازات عالمية واعتراف دولي

وسلط التقرير الضوء على أن “دي بي ورلد” أصبحت أول شركة عالمية تنشر تقارير الإفصاح حول أثر التنمية المستدامة في خمس دول مختلفة، كما ارتفعت تصنيفاتها في مؤشرات الاستدامة المعتمدة عالميًا، مثل مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) ومؤسسة “إيكوفاديس”، مما يعكس مكانتها المتقدمة في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة.