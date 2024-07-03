تخيل مدى الإحباط والندم عند وصولك إلى محطة شحن سيارتك الكهربائية بأن أجهزة الشحن معطلة أو عملية الدفع لم تكتمل بسبب خطأ ما أو وقوع أي خلل في الاتصال! تشكل مخاوف شحن البطارية عائقًا رئيسيًا أمام تبني السيارات الكهربائية من السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويرغب 29% من مالكي السيارات الكهربائية في العالم في العودة إلى سيارات البنزين، وترتفع النسبة إلى 46% في الولايات المتحدة بحسب تقرير حديث يظهر ندم المشترين على اختياراتهم.

ويشير المستهلكون إلى البنية التحتية غير الكافية للشحن العام، وتكاليف الملكية المرتفعة، والتأثيرات على السفر لمسافات طويلة كقضايا رئيسية تعيق التحول إلى السيارات الكهربائية. ويلفت تقرير عن السعودية إلى أن القضية محيرة بحسب الرئيس التنفيذي لشركة “إيفيك” محمد القزاز، و علاقة السيارات الكهربائية ومحطات الشحن بحسب ما أوضحه في مقابلة مع “الشرق”.

وأطلقت السعودية في نوفمبر الماضي “إيفيك“، لدعم التحول نحو السيارات الكهربائية في المملكة من خلال توفير بنية تحتية، وإنشاء شبكة وطنية من نقاط الشحن السريع. وتستهدف “إيفيك” الوصول إلى 5 آلاف شاحن للسيارات الكهربائية بحلول 2030، موزعة على أكثر من 1000 محطة في المملكة، بحسب القزاز. الذي يرى أن تشييد محطات الشحن المكلفة دون وجود عدد معقول من السيارات الكهربائية التي ستستخدمها يضع المعضلة بمثابة أولوية “البيضة أولاً أم الدجاجة”.

نتائج محيرة لدراسة مكنزي

شمل الاستطلاع الذي تجريه ماكينزي كل عامين، والذي صدر الشهر الماضي (يونيو/حزيران)، نحو 200 سؤال موجهة إلى أكثر من 30 ألف مستهلك في 15 دولة، تغطي أكثر من 80% من المبيعات العالمية. ويُظهِر الاستطلاع زيادة طفيفة في الرغبة في التفكير في المركبات الكهربائية، حيث يتطلع 38% من مالكي المركبات غير الكهربائية إلى مركبة هجينة تعمل بالكهرباء أو كهربائية بالكامل لسيارتهم التالية، ارتفاعًا من 37% في عام 2022. تتسبب رغبات ما يفضله المستهلكين للمركبات الكهربائية والمركبات التي تعمل بالكهرباء ومحركات الاحتراق، إلى جانب اللوائح العالمية المتطورة، في تعقيد التخطيط لصناعة السيارات وسلسلة التوريد الخاصة بها.

ويلفت كيفن لاكزكوفسكي، الرئيس المشارك العالمي لممارسات السيارات والتجميع في ماكينزي، قائلاً: “يتعين على شركات تصنيع المعدات الأصلية والموردين الآن الاستثمار في تقنيات متعددة، فهي مرحلة بأعلى درجات عدم اليقين في الوقت الحالي وهو أمر لم يسبق حدوثه بهذه الدرجةمن قبل “.

بين الشحن اللاسلكي واستبدال البطارية

يذكر أن الصين تراهن أيضا على محطات تبديل بطاريات السيارات الكهربائية بدلا من انتظار إعادة شحنها وذلك لمواجه النقص في شبكة محطات الشحن، وأصبح هناك الآلاف من محطات تبديل البطاريات في جميع أنحاء البلاد بحسب تقارير صحفية. وعرضت إحدى شركات السيارات الصينية محطة لها لا يستغرق فيها استبدال البطارية أكثر من دقيقة، ببطارية أخرى مشحونة بدلا من انتظار شحنها لما قد يقارب ساعة.

بالإضافة إلى عدم وجود محولات تسهل توافق مقابس الشحن وغيرها من المعدات، فإن وقت شحن السيارات الكهربائية (EVs) يعد أيضًا أحد نقاط الضعف الرئيسية للسيارات الكهربائية.