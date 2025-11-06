منع الوقود عن السيارات المخالفة في المحطات السعودية

أصدرت وزارة الطاقة السعودية، حديثاً، تعميماً للمنشآت المرخصة لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة في المملكة العربية السعودية أكدت فيه منع تزويد المركبات بالوقود في حال مخالفة الإجراءات الفنية أو عدم الالتزام بالمسارات الصحيحة أثناء التعبئة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن التعميم جاء استناداً إلى ما خلصت إليه اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، والذي تناول دراسة شاملة لأسباب عكس السير داخل المحطات وما يترتب عليه من مخاطر وتشويش على حركة المركبات، إلى جانب الحلول المقترحة لمعالجة الظاهرة والارتقاء بمستوى الخدمات.

وأكدت الوزارة، في بيانها العاجل، أن التعليمات الجديدة تهدف إلى رفع مستوى السلامة العامة وتحسين تجربة المستهلك، من خلال إلزام جميع المحطات بمنع تعبئة الوقود للمستهلكين غير الملتزمين بالمسارات الصحيحة أثناء الدخول أو التعبئة في المحطات ومنع تعبئة الوقود للمركبات غير الملتزمة بإطفاء المحرك أثناء عملية التعبئة، التزاماً بمتطلبات السلامة المهنية وحماية الأرواح والممتلكات.

وقال وكيل الوزارة للشؤون الفنية والتنظيمية للبترول والغاز ماجد العتيبي إن الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير بيئة محطات الوقود ورفع كفاءتها التشغيلية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة وجودة الخدمة.

وأظهر تقرير حديث تجاوز عدد محطات الوقود في المملكة 7,225 محطة بنهاية العام 2024.

محطات الوقود تصبح ساهر مصغر

ذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية أنها رصدت عدداً من السائقين ممن يتجاوزون المسارات النظامية للوصول إلى مضخات التعبئة قبل الآخرين، ويرى مختصون، أن التوجيهات تمثل خطوة نحو تعزيز الرقابة الذكية في محطات الوقود، إذ يمكن أن تسهم في ضبط سلوكيات القيادة داخلها والحد من الممارسات الخطرة، لتصبح المحطات بيئة أكثر أماناً وانضباطاً.

وقال مختصون، بحسب الصحيفة الورقية، إن دمج التقنيات الحديثة في مراقبة الالتزام بالمسارات وإطفاء المحرك، يجعل محطات الوقود أشبه بـ “ساهر مصغّر”، يرسّخ مفهوم السلامة المرورية من نقطة التعبئة الأولى، ويعزز وعي السائقين بمسؤولياتهم قبل الطريق وبعده.

نظام ساهر

نظام ساهر المروري هو نظام آلي لضبط وإدارة الحركة المرورية باستخدام نظم إلكترونية تغطي المدن الرئيسة في المملكة السعودية، ويستخدم النظام الإلكتروني تقنية شبكة الكاميرات الرقمية المتصلة بمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية.

دورة المخالفة

-يتم رصد المخالفة آلياً من الكاميرات للمركبة المخالفة.

-يتم إرسال صورة لوحة المركبة المخالفة (قطع الإشارة أو السرعة).

-تصل المخالفة إلى مركز معالجة المخالفات.

-الحصول على معلومات المالك من قاعدة البيانات الوطنية.

-يتم إصدار المخالفة

-يتم سداد المخالفة عن طريق نظام سداد لدى البنوك المحلية.