ارتفاع منشآت توليد الطاقة الشمسية الجديدة في أمريكا إلى مستوى قياسي

أفادت شركة وود ماكنزي وجمعية صناعات الطاقة الشمسية أن منشآت توليد الطاقة الشمسية الجديدة في الولايات المتحدة ارتفعت إلى مستوى قياسي في الربع الأول من العام الجاري.

وصلت تركيبات الطاقة الشمسية الجديدة خلال هذه الفترة إلى 11.8 غيغاواط، وفقا للبيانات التي نقلتها “Oil price”، مما رفع الإجمالي إلى 200 غيغاواط.

الطاقة الشمسية.. 40 غيغاواط إضافات متوقعة في 2024

وتوقعت شركة وود ماكنزي أن يشهد العام بأكمله إضافات إجمالية في القدرة الشمسية تبلغ 40 غيغاواط، أي ما يعادل كمية القدرة الجديدة المضافة في عام 2023.

وقالت أبيجيل روس هوبر، رئيس جمعية صناعات الطاقة الشمسية ومديرها التنفيذي: “يثبت هذا الربع أن الاستثمارات الفيدرالية الجديدة في الطاقة النظيفة تعمل على تنشيط التصنيع الأمريكي وتعزيز اقتصاد الطاقة في بلادنا”.

وأضافت: “صناعة الطاقة والتخزين تعمل على الارتقاء بالمجتمعات في كل ولاية في جميع أنحاء هذا البلد”.

ماذا سيحدث حال فوز ترامب؟

لكن في تقرير منفصل، حذر محللو وود ماكنزي من أن تحول الطاقة في الولايات المتحدة قد يتباطأ في حالة فوز دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.

وحذرت وود ماكنزي من أن “فوز الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني سيعني أولويات سياسية جديدة وتباطؤا فوريا في دعم إزالة الكربون”.

وأضافت: “من المرجح أن يتم خفض حوافز مبيعات السيارات الكهربائية (EV)، في حين أن نمو الهيدروجين الأخضر واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS) قد يتعثر”.

وفي الوقت نفسه، تفاخر اتحاد صناعات الطاقة بأن واردات الألواح الشمسية إلى الولايات المتحدة زادت إلى 49 غيغاواط بين يونيو/حزيران 2023 ومارس/أذار 2024، في حين أضافت القدرة على تصنيع الألواح المحلية 11 غيغاواط خلال الربع الأول من العام لتصل إلى 26.6 غيغاواط.

كانت فلوريدا وتكساس وكاليفورنيا الوجهات الثلاث الأكثر ازدحاما بتركيب الطاقة الشمسية في البلاد، وكانت معظم السعة المثبتة حديثا على نطاق المرافق. ومع ذلك، انخفضت تركيبات الطاقة الشمسية المنزلية بنسبة كبيرة بلغت 25% على أساس سنوي و18% في الربع الأخير من عام 2023.