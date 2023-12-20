مليون طن سنوياً.. أدنوك تتفق على تصدير الغاز المسال لشركة صينية

أعلنت شركة “أدنوك” الإماراتية، أنها ستصدر ما لا يقل عن مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاماً لشركة “إي إن إن سنغافورة بي تي إي”، المملوكة بالكامل لشركة “إي إن إن” الصينية.

وسيتم إرسال الشحنات بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات التابع لأدنوك. ومن المتوقع أن يبدأ تصديرها في عام 2028 وفقاً لبيان أدنوك.

وقال راشد المزروعي، نائب الرئيس الأول للتسويق في “أدنوك“: “تعزز هذه الاتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال من مشروع “الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات” الجاري تطويره، مكانة “أدنوك” كمزود عالمي موثوق ومسؤول للطاقة، وتوفر فرصاً جديدةً لخلق القيمة عبر سلسلة قيمة الغاز التابعة لنا في ظل استمرار زيادة الطلب على هذا المورد الحيوي، حيث نحرز تقدما كبيراً في إنجاز هذا المشروع الإستراتيجي في الوقت الذي نقوم فيه بتوسيع استثماراتنا في حلول الطاقة منخفضة الكربون وذلك للإسهام في تمكين جهود الانتقال في قطاع الطاقة ومواصلة دعم عملائنا وشركائنا”.