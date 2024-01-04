مصفاة الزور الكويتية تطرح أول مناقصة لزيت الوقود منذ 3 أشهر

طرحت مصفاة الزور الكويتية مناقصة للبيع الفوري لزيت الوقود منخفض الكبريت بشدة لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، كما نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة.

وقالت المصادر إن أسعار زيت الوقود منخفض الكبريت بشدة تراجعت على الفور في آسيا بعد إعلان المناقصة.

ويراقب المتعاملون عطاءات مصفاة الزور عن كثب إذ تتجه المصفاة لتصبح مصدرا عالميا كبيرا عندما تعمل بطاقتها الكاملة.

وعرض العطاء 130 ألف طن متري من زيت الوقود منخفض الكبريت بشدة بحد أقصى لمحتوى الكبريت يبلغ 0.5 في المئة. ومن المتوقع تحميل الشحنة في 20 كانون الثاني / يناير أو 21 يناير. ويغلق العطاء يوم الجمعة.

وانخفضت العلاوة النقدية لزيت الوقود منخفض الكبريت بشدة بنسبة 0.5 بالمئة في سنغافورة إلى 3.75 دولار للطن المتري يوم الخميس، لتقترب من أدنى مستوى لها خلال أربعة أشهر، في حين انخفضت علاوة عقود أقرب استحقاق إلى نحو 12 دولارا للبرميل.

وكانت مصفاة الزور قد أغلقت من قبل عطاء محدد الأجل في تشرين الثاني / نوفمبر من العام الماضي، لعرض زيت الوقود منخفض الكبريت بشدة للتحميل بين يناير كانون الثاني ويونيو حزيران من هذا العام، لكن العطاءات الفورية ظلت متوقفة لعدة أشهر.

ومن المتوقع أن تتوقف أسعار زيت الوقود منخفض الكبريت بشدة على الصادرات من مصفاة الزور هذا العام، حيث ينتظر السوق وصولها إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة للصادرات التجارية في وقت لاحق من هذا العام.

وارتفعت الصادرات الكويتية من زيت الوقود منخفض الكبريت بشدة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 مع قيام المصفاة بزيادة المبيعات الفورية، لكنها انخفضت في الربع الرابع بعد أن قررت بيع الإنتاج عبر عطاءات محددة المدة بدلا من العطاءات الفورية.

ويمكن لصادرات زيت الوقود منخفض الكبريت بشدة من المصفاة بمجرد تشغيلها بكامل طاقتها أن تلبي ثمانية إلى عشرة في المئة من الطلب الآسيوي إذا تدفقت الإمدادات شرقا.