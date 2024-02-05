سلطنة عُمان.. مصفاة الدقم تعمل بكامل طاقتها استعداداً لافتتاحها الرسمي

أعلنت شركة البترول الكويتية العالمية، الاثنين، أن وحدات مصفاة الدقم في سلطنة عُمان تعمل حالياً بنسبة 100%، متوقعةً اكتمال تشغيلها التجاري بنهاية شباط/فبراير.

ومن المقرر أن يفتتح الشيخ مشعل الأحمد الصباح أمير الكويت والسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، الأربعاء، مصفاة الدقم، وهي مشروع مشترك لتكرير النفط الخام بلغت تكلفته 8.5 مليار دولار، ويقع في منطقة الدقم المطلة على بحر العرب على بعد نحو 530 كيلومترا جنوب غرب العاصمة مسقط.

الشحنات والمنتجات

صرّح شافي العجمي، الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية، أن المصفاة صدرت حتى الآن 70 شحنة من المنتجات البترولية لمختلف دول العالم.

تنتج المصفاة منتجات مثل الديزل الذي يشكل ما بين 50 إلى 60 % من منتجاتها، بالإضافة إلى الغاز البترولي المسال والنافثا ووقود الطائرات والفحم البترولي والكبريت.

التوقيت المناسب

أكد العجمي أن توقيت افتتاح المشروع المقرر الأربعاء “مناسب” لأن الأسواق متعطشة والطلب العالمي كبير على المنتجات النفطية.

أوضح أن “هناك تعطشا للمنتجات (البترولية) وهناك طلبا عالميا أكبر وهامشا (لربح) التكرير أكبر مقارنة بسنوات سابقة”.

الاستراتيجية الكويتية

تتضمن استراتيجية الكويت النفطية تكرير 425 ألف برميل يومياً من النفط الكويتي خارج البلاد بحلول 2025.

أوضح العجمي أن مشروع مصفاة الدقم سيجعل الكويت تحقق هذا الهدف، مشيراً إلى أن الاتفاق مع جانب سلطنة عُمان يتضمن مساهمة الكويت بنسبة 65% من الخام ونسبة 35% للجانب العُماني.

مشروع مجمع البتروكيماويات في سلطنة عُمان

وقّعت مجموعة أوكيو للطاقة في سلطنة عُمان اتفاقية مع شركة البترول الكويتية العالمية والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لتطوير مجمع بتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في كانون الأول/ديسمبر 2022.

أشار العجمي إلى أن الدراسة الخاصة بجدوى مشروع مجمع البتروكيماويات يتوقع أن تنتهي بنهاية آذار/مارس.