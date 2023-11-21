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مصر.. شل تكتشف حقل غاز جديد

أكملت شركة شل مصر بشكل آمن وناجح حفر أول بئر- ضمن مشروعها الاستكشافي لحفر ثلاثة آبار – بئرغرب مينا (Mina West)، الواقع في امتياز شمال شرق العامرية، بالبحر المتوسط.

فريق التحرير by فريق التحرير
مصر.. شل تكتشف حقل غاز جديد

أعلنت شركة شل مصر أنها أكملت بشكل آمن وناجح حفر أول بئر في حقل غاز جديد تم اكتشافه في امتياز شمال شرق العامرية في محافظة الإسكندرية، في البحر الأبيض المتوسط.

وكشفت شل في بيان لها أنها قامت بحفر البئر تحت سطح البحر بعمق 250 متر، وأن نتائج الفحوصات أظهرت وجود طبقة حاملة للغاز.

وقالت: “لا تزال عمليات التقييم وجمع البيانات جارية لتحديد حجم الكشف والإنتاج المتوقع”.

ولفت خالد قاسم، رئيس مجلس إدارة شركة شل مصر إلى أن هذا الاكتشاف يعد خطوة هامة نحو الأمام بالنسبة للشركة من أجل تعزيز تطلعاتها نحو المزيد من التوسع والتأثير الإيجابي في السوق المحلي، والتزامها المستمر كشريك رئيسي في مجال الطاقة في مصر.

وقال: “يعد الإتمام الناجح لحملتنا الاستكشافية الحالية جزءاً من استراتيجية شل للنمو في البلاد وستعمل شركة شل مع الشركاء على الأسراع بتنمية الحقل بأفضل كفاءة باستخدام أعلى معايير السلامة “.

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