مصر توقع اتفاقية مع جان دي نال البلجيكية لتصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا

وقعت الحكومة المصرية بحضور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وچان دي نال، رئيس مجلس إدارة الشركة البلجيكية Jan De Nul التي تحمل اسمه، صباح اليوم مذكرة تفاهم مع شركة “جان دي نال”، لبدء دراسات مشروع تصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر خط بحري بقدرة لا تقل عن 2 غيغاوات.

وأشار وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين مصر والقارة الأوروبية، وتمهد لتنفيذ مشروع تصدير الطاقة المتجددة عبر البحر المتوسط.

يذكر أن الشركة البلجيكية جان دي نال تختص في مجال الكابلات البحرية وخدمات سوق الطاقة البحرية.