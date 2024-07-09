فريق التحرير by فريق التحرير

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مصر تقر 5 مشروعات نفطية بـ 200 مليون دولار

تضمنت الاتفاقيات تعديل اتفاقية البحث عن البترول وتنميته في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية في مصر

فريق التحرير by فريق التحرير

وافق مجلس الوزراء المصري الجديد خلال اجتماعه الأول برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الثلاثاء، مبدئياً على 5 مشروعات لاتفاقيات بترولية جديدة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات العالمية والوطنية، باستثمارات متوقعة تقارب 200 مليون دولار.

وتتضمن المشروعات البحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة شمال بورفؤاد البحرية وفي منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط، والبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل.

كما تضمنت الاتفاقيات تعديل اتفاقية البحث عن البترول وتنميته في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية والبحث عن البترول وتنميته في منطقة جنوب الضبعة بالصحراء الغربية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...