مصر تستهدف زيادة الإنتاج النفطي والغاز من خلال التعاون مع الشركات العالمية

اجتمع وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس كريم بدوي، اليوم، مع كبار مسؤولي شركتي دراجون أويل ودانة غاز لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال زيادة إنتاج النفط والغاز.

وأكد المهندس كريم بدوي على عمق الشراكة بين القطاع وشركائه، مشدداً على أهمية التعاون المشترك لتحقيق هدف زيادة الإنتاج.

دعم الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة بمصر

وطالب بدعم الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة لتطوير العمليات البترولية وتذليل التحديات التي تواجه الشركات العاملة في هذا المجال.

وجاء ذلك خلال سلسلة من اللقاءات التي عقدها الوزير مع كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات البترول العاملة في مصر، حيث تم التأكيد على أهمية استغلال التكنولوجيا الحديثة في فتح آفاق جديدة للإنتاج والتوسع في المناطق الواعدة.

أكد وزير البترول على أهمية تعزيز الشراكة مع شركة دراجون أويل في إطار تطوير عمليات شركة بترول خليج السويس، مشدداً على ضرورة الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة للشركة لزيادة الإنتاج وفتح آفاق جديدة.

وأعرب رئيس شركة دانة غاز عن رؤية الشركة في المساهمة في تطوير قطاع البترول المصري من خلال الاستثمار في المشاريع الواعدة وتقديم الدعم التقني اللازم لزيادة الإنتاج.