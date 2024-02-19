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مصر.. “بي بي” تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار

تعتزم “بي بي” استثمار 1.5 مليار دولار في مصر لتنمية واستكشاف الغاز والبترول، حيث تضع الشركة مصر كأولوية في خططها للاستكشاف.

فريق التحرير by فريق التحرير
مصر.. "بي بي" تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار

أعلنت شركة بريتيش بيتروليوم “بي بي” (BP) البريطانية عن خطط لضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 1.5 مليار دولار في أنشطة التنمية والاستكشاف على مدى السنوات القادمة، مع إمكانية ضخ استثمارات إضافية تصل إلى 5 مليارات دولار.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التنفيذي لشركة “بي بي” موراي أوشينكلوس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش مؤتمر “ايجبس 2024” المنعقد في القاهرة.

أثنى الرئيس السيسي على النشاط المميز لشركة “بي بي” وحجم استثماراتها المتنامي في مصر، مؤكداً على أهمية تيسير عمل الشركات العالمية والقطاع الخاص في مجال الطاقة، بما يُسهم في تعزيز الأمن الطاقي وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أشاد أوشينكلوس بالنهج المصري المتوازن لتطوير قطاع الطاقة والتحول إلى الطاقة النظيفة، مؤكداً أن هذا النهج هو الدافع الأكبر لحرص الشركة على الشراكة الواسعة مع مصر، باعتبارها أحد أكبر المستثمرين في السوق المصري للطاقة.

أكد أوشينكلوس أن مصر تحظى بأولوية قصوى في خطط “بي بي” للاستكشاف، وذلك للاستفادة من التسهيلات البرية والبحرية المقامة لتسريع خطط التنمية والإنتاج، لتلبية الطلب المتنامي للسوق المحلي ودعم مساعي الدولة لتصدير الفائض من الطاقة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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