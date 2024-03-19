مصدر الإماراتية تشتري 50% من “تيرا جن باور” الأمريكية

وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» اتفاقية نهائية للاستحواذ على حصة 50% في شركة «تيرا-جن باور هولدينغز»، إحدى أكبر الشركات المستقلة المنتجة للطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، من شركة «انرجي كابيتال بارتنرز”.

وستتخلى «انرجي كابيتال بارتنرز»، وهي مستثمر في تحول الطاقة والكهرباء وأصول البنية التحتية لإزالة الكربون، عن كامل حصتها في «تيرا-جن»، في حين ستحتفظ «ايجنيو انفراستراكتشر بارتنزر»، وهي شركة عالمية متخصصة في إدارة الاستثمارات في البنية التحتية، بحصتها الحالية البالغة 50% في الشركة. وكانت «ايجنيو» قامت باستثمارها الأولي في «تيرا-جن» في كانون الأول / ديسمبر 2020.

وتعد «تيرا- جن» التي تأسست عام 2007، شركة مستقلة عاملة في تطوير وتمويل وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة الشاملة. وتمتلك سجلاً حافلاً في تطوير وتملك وتشغيل الأصول، عبر مجموعة كبيرة ومتنوعة من تقنيات الطاقة المتجددة، ضمن الأسواق الأكثر جاذبية لمصادر الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة في الولايات المتحدة.

وتقوم الشركة حالياً بتشغيل ما يقرب من 2.4 جيجاواط من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، و5.1 جيجاواط/ساعة من مرافق تخزين الطاقة، ضمن 32 موقعاً للطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، تتركز معظمها في كاليفورنيا وتكساس. ومن شأن هذه الصفقة تمكينها من مواصلة مسيرة النمو، وتعزيز النقلة، التي تحققت تحت ملكية «انرجي كابيتال بارتنرز»، وتسريع وتيرة النمو طويل الأمد جزءا من محفظتي «مصدر» و«ايجنيو”.

وستساهم «مصدر» في دعم طموحات «تيرا-جن» لتنمية قدراتها في الطاقة المتجددة، وتوسيع محفظة مشاريعها بالولايات المتحدة. وتعد «مصدر» ومقرها الإمارات العربية المتحدة، إحدى أسرع شركات الطاقة النظيفة نمواً في العالم، واستثمرت الشركة لأول مرة في سوق الطاقة الأمريكية، عام 2019، حيث تضم محفظتها في السوق الأمريكية مشاريع لطاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة على نطاق واسع بقدرة إجمالية تزيد عن 1.4 جيجاواط. وسيكون للسوق الأمريكي، دور مهم في دعم جهود «مصدر»، لبناء محفظة مشاريع طاقة متجددة عالمية بقدرة إجمالية لا تقل عن 100 جيجاواط، بحلول عام 2030.

وقد أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، في 4 كانون الأول / ديسمبر 2023، عن استحواذها بالشراكة مع مجموعة “تاليري انرجيا” الفنلندية المتخصصة في الاستثمار وتطوير المشاريع في قطاع الطاقة المتجددة، على ثمانية مشاريع طاقة متجددة هجينة، في خطوة تسهم في زيادة حجم محفظة مشاريعهما في بولندا.