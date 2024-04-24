مشروع “أدنوك” لتصدير الغاز يستقطب شركات عالمية

تسعى شركات عالمية مثل “شل” و”توتال إنرجيز” لشراء حصص في مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال الذي تقوم بتنفيذه شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” في الإمارات، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وذكرت مصادر مطلعة أن “أدنوك” تبحث عن شركاء للاستثمار في منشأة “الرويس”، حيث تسعى الشركات الكبرى في قطاع النفط والغاز مثل “شل”، و”توتال”، وشركة “ميتسوي” اليابانية لاقتناص فرصة الاستثمار في هذا المشروع الضخم.

وقالت شركة “ميتسوي” اليابانية، إنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن مشروع للغاز الطبيعي المسال في الإمارات العربية المتحدة، بعدما ذكرت صحيفة “نيكي” أنها تتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في المشروع.

وذكرت صحيفة “نيكي” أن أدنوك ستحصل على حصة تبلغ نحو 60% وميتسوي 10% في مشروع الغاز الطبيعي المسال في الرويس البالغة قيمته 7 مليارات دولار، مضيفة أن استثمارات ميتسوي تقدر بعشرات المليارات من الين.

ويأتي هذا في سياق توسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال من قبل الإمارات وقطر، حيث يعتبر الغاز الطبيعي المسال خياراً نظيفاً للوقود، ويُتوقع أن يشهد الطلب عليه ارتفاعاً مستمراً خلال العقود القادمة.

وتُعد منشأة “الرويس”، التي تمتلكها حالياً “أدنوك” بنسبة 100%، مشروعاً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز دور الإمارات كمورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال، حيث من المتوقع أن تكون لها القدرة على تصدير 9.6 مليون طن سنوياً، وهو ما يزيد عن ضعف إجمالي إنتاج الإمارات الحالي.

وبالإضافة إلى ذلك، يُعتبر هذا المشروع محورياً في إستراتيجية الإمارات لتوسيع دورها كتاجر ومورد للوقود في الأسواق العالمية، خاصةً في ظل التحول المتزايد نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة.