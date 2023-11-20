كشف مسؤول خليجي عن خطط ومشاريع الطاقة الكبرى في دول مجلس التعاون، والتي تسير وفق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة، و تحديدا الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، و التي تتماشى مع اتفاقية باريس.

استعرض الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، عدد من المشاريع الخليجية في مجال الطاقة، أهمها استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 ، التي تستهدف مزيج الطاقة الذي يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة لتلبية المتطلبات الاقتصادية لدولة الإمارات والأهداف البيئية على النحو التالي 44% طاقة نظيفة، 38% غاز، 12% فحم نظيف.

كما أشار إلى خطط مملكة البحرين وهدفها في تحويل 20% من طاقتها إلى طاقة متجددة بحلول عام 2035، والوصول إلى الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2060، وتتضمن الخطة تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتهدف إلى توليد 5% من كهرباء البلاد من مصادر متجددة بحلول عام 2025، مع الالتزام بالطاقة النظيفة والاستدامة.

ولفت إلى تصدر السعودية تجاه المسؤولية في معالجة تحديات الطاقة والمناخ وينصب التركيز على الحلول المبتكرة مثل اقتصاد الكربون الدائري (CCE) ومزيج الطاقة المتنوع بشكل متزايد، حيث ستأتي 50٪ من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

و قال :”في عام 2022 أعلنت سلطنة عمان هدفًا لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وبدأت في تقليل استخدام الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة المحلي، واستنادًا إلى تحليل المشاريع العالمية الحالية، فإن عمان تسير على الطريق الصحيح لتصبح سادس أكبر مصدر للهيدروجين على مستوى العالم والأكبر في الشرق الأوسط بحلول عام 2030″.

وأوضح ما تهدف إليه رؤية قطر الوطنية 2030 من توليد 20% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى أن تهدف الكويت إلى توليد 15% من إجمالي إنتاج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2035.



وأشار البديوي، خلال مشاركته مؤتمر حوار المنامة “قمة الأمن الإقليمي“، إلى تقرير “التوقعات العالمية 2023” الذي أصدرته منظمة أوبك مؤخراً، والذي يتوقع أن يتوسع الطلب على الطاقة بنسبة 23% من الآن وحتى عام 2045، ومن المتوقع أن يلبي النفط والغاز أكثر من 50% من احتياجات الطاقة العالمية بحلول ذلك الوقت، وبالنسبة لصناعة النفط وحدها، ترى أوبك أن متطلبات الاستثمار تبلغ 14 تريليون دولار حتى عام 2045، أو حوالي 610 مليارات دولار سنوياً.