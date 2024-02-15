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الذهب الأسود في خطر: مخزونات النفط العالمية تتراجع بينما الطلب يواصل صعوده

انخفاض مخزونات النفط العالمية يُنذر بمخاطر على أمن الطاقة، بينما يواصل الطلب صعوده نحو مستويات قياسية جديدة.

فريق التحرير by فريق التحرير
النفط

في تقريرها الشهري عن النفط، حذّرت الوكالة الدولية للطاقة من انخفاض مخزونات النفط العالمية بشكلٍ مُقلق، على الرغم من توقعات استمرار تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط.

وتشير البيانات إلى تراجع مخزونات النفط المُرصودة بحوالي 60 مليون برميل في كانون الثاني/يناير 2024، بينما وصلت المخزونات على اليابسة إلى أدنى مستوياتها منذ العام 2016 على الأقل.

وتُؤكّد الوكالة الدولية للطاقة على أهمية أمن إمدادات النفط، مُحذّرةً من أنّ انخفاض مخزونات النفط قد يُعيق قدرة هذه الصناعة على الاستجابة للطلب غير المتوقع أو اضطرابات العرض.

وعلى الرغم من توقعات تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024، إلا أنه من المُتوقع أن يصل إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 103 ملايين برميل يومياً، مدفوعاً بالطلب من الصين والهند والبرازيل.

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فريق التحرير

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