مخاوف الإمدادات تنعش أسعار النفط

عادت أسعار النفط للإرتفاع اليوم الخميس بعدما أدت مخاوف الإمدادات إلى انتعاش أسعار النفط من أدنى مستوياتها في أشهر عدة وانخفاضها في الجلسة السابقة بعد أن أشارت البيانات الأمريكية إلى ضعف الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات، أو 0,1% ، إلى 96,88 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 21 سنتاً أي بنسبة 0,2%، عند 90,87 دولار.

وانخفضت أسعار النفط أمس إلى أضعف مستوياتهما منذ شباط / فبراير بعدما أظهرت بيانات أمريكية ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، ومع اتفاق أوبك + على رفع هدف إنتاجها النفطي بمقدار 100 ألف برميل يومياً فقط، أي ما يعادل حوالي 0,1% من الطلب العالمي على النفط.