مجموعة السبع تعتزم التخلص من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم بحلول 2035

اتفق وزراء مجموعة السبع على إطار زمني يوم الثلاثاء للتخلص التدريجي من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وحددوا منتصف ثلاثينيات القرن الجاري كهدف، في خطوة أشاد بها بعض المدافعين عن البيئة باعتبارها مهمة، لكن انتقدها آخرون ووصفوها بأنها جاءت متأخرة.

كان اجتماع مجموعة السبع الذي استمر يومين في تورينو الإيطالية أول جلسة سياسية كبيرة منذ تعهد العالم في القمة السنوية COP28 للأمم المتحدة في دبي في ديسمبر/كانون الأول بالانتقال بعيدا عن الفحم والنفط والغاز.

بيان مجموعة السبع

وجاء في البيان الختامي لوزراء الطاقة والمناخ أن مجموعة السبع تلتزم “بالتخلص التدريجي من توليد الطاقة بالفحم بلا هوادة في أنظمة الطاقة لدينا خلال النصف الأول من ثلاثينيات القرن الجاري أو بحلول عام 2035”.

جدول زمني لكل دولة

ومع ذلك، فقد ترك البيان مجالا للمناورة، قائلا إن الدول يمكن أن تتبع “جدولا زمنيا يتوافق مع الحفاظ على حد ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية في متناول اليد، بما يتماشى مع مسارات الصفر الصافية للدول”.

كما أنها تحافظ على مكان لطاقة الفحم إذا تم “تخفيفها”، مما يعني أن انبعاثاتها سيتم التقاطها أو الحد منها من خلال التكنولوجيا – وهو أمر انتقده الكثيرون باعتباره غير مثبت ويصرف الانتباه عن خفض استخدام الوقود الأحفوري.

تضم مجموعة السبع كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وبحسب ما ورد كانت المفاوضات بشأن موعد محدد صعبة. وكانت بعض الدول، والعديد من دعاة حماية البيئة، تضغط من أجل وضع حد أقصى لعام 2030، لكن اليابان – التي تعتمد بشكل كبير على الفحم – كانت مترددة في تحديد موعد، وفقا لـ”japan times”.

ومن المقرر أن يصدر زعماء مجموعة السبع بيانهم الخاص بعد القمة التي ستعقد في جنوب إيطاليا في يونيو/حزيران.

اتفاق باريس لعام 2015

شهد اتفاق باريس لعام 2015 موافقة الدول على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند مستوى “أقل بكثير” من درجتين مئويتين فوق أوقات ما قبل الصناعة – مع حد أكثر أمانا يبلغ 1.5 درجة مئوية إن أمكن.

ومن أجل الحفاظ على حد 1.5 درجة مئوية، قالت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة إنه يجب خفض الانبعاثات إلى النصف تقريبا هذا العقد، لكنها مستمرة في الارتفاع.

قالت وكالة الطاقة الدولية (IEA) إنه للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050 – وهو معلم رئيسي للحد من الاحتباس الحراري العالمي – يجب على الاقتصادات المتقدمة أن تنهي كل عمليات توليد الطاقة من خلال محطات الطاقة التي تعمل بالفحم بلا هوادة بحلول عام 2030.

وقال وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي جيلبرتو بيتشيتو فراتين إن المحادثات كانت “مكثفة” لكنها أظهرت أن مجموعة السبع “أدركت” تغير المناخ.

خطوة حاسمة إلى الأمام

وقال لوكا بيرغاماشي من مركز أبحاث المناخ الإيطالي ECCO إن مجموعة السبع اتخذت “خطوة حاسمة إلى الأمام” في ترجمة اتفاق دبي إلى سياسات وطنية.

وأشاد معهد الموارد العالمية بهذا الالتزام ووصفه بأنه “منارة أمل لبقية العالم”.

لكن منظمة “أويل تشينج إنترناشيونال” قالت إن مجموعة السبع “فشلت” في أول اختبار لها بعد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، في حين قال معهد سياسات تحليلات المناخ “إن عام 2035 قد فات الأوان”.

وقالت جين إليس من كلايمت أناليتيكس في بيان: “لقد التزمت العديد من هذه الدول علنا بالفعل بالتخلص التدريجي قبل عام 2030، وليس لديها سوى كمية صغيرة من طاقة الفحم على أي حال”.

وأشارت أيضا إلى أنه “من الملاحظ أنه لم يتم ذكر الغاز”، على الرغم من كونه المصدر الأكبر للزيادة العالمية في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العقد الماضي.

ألمانيا وهي أكبر مصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري في أوروبا غير راغبة في التخلص من الغاز، كما هو الحال مع إيطاليا المضيفة لمجموعة السبع، والتي تستثمر في منشآت الغاز المحلية الجديدة.

تخزين البطاريات

وقال وزراء مجموعة السبع إنهم سيزيدون تخزين البطاريات “أكثر من 6 أضعاف” بحلول عام 2030، لدعم شبكات الكهرباء التي تعمل بمصادر الطاقة المتجددة.

كما تناولوا القضية الشائكة المتمثلة في التلوث البلاستيكي وسط جدل ساخن حول أفضل السبل لتصميم معاهدة لمعالجة هذه الآفة، حيث توجد النفايات البلاستيكية الآن في كل مكان، من قمم الجبال إلى قاع المحيط، وفي دم الإنسان.

وبشكل عام، يدور الجدل حول ما إذا كان ينبغي التركيز على خفض الإنتاج، أو تعزيز إعادة التدوير.

وقال الوزراء إنهم “يطمحون” إلى خفض الإنتاج العالمي من البلاستيك وتقييده إذا لزم الأمر، وجددوا التزاماتهم بإنهاء التلوث البلاستيكي بحلول عام 2040.

ويطالب مراقبو المناخ بالمزيد من الأموال من أجل التكيف مع تغير المناخ وأنظمة الطاقة في البلدان النامية، وستتجه كل الأنظار إلى اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في نهاية شهر مايو/أيار.

وشدد الوزراء في تورينو على أن الجهود الرامية إلى جمع الأموال لمساعدة الدول الفقيرة على التعامل مع تغير المناخ يجب أن تشمل “تلك الدول القادرة على المساهمة”.

وبموجب معاهدة الأمم المتحدة للمناخ الموقعة في عام 1992، لم يكن مطلوبا من سوى عدد قليل من البلدان ذات الدخل المرتفع التي كانت تهيمن على الاقتصاد العالمي في ذلك الوقت دفع تمويل المناخ – ولا يشمل ذلك الصين، التي أصبحت منذ ذلك الحين أكثر ثراء، وهي الآن أكبر ملوث في العالم. .

وقال فرانك ريستر، الوزير الذي يمثل فرنسا في قضايا المناخ: “من خلال توضيح أننا ندعو الدول الأخرى إلى المساهمة، نريد أن تنضم إلينا الصين في هذا الاتجاه”.