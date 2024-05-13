فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inطاقةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الإماراتشركات

مبادلة للطاقة الإماراتية تعلن عن اكتشاف ضخم للغاز في إندونيسيا

تشير التقديرات إلى أن الطاقة الإنتاجية للبئر تتراوح بين 80-100 مليون قدم مكعب يوميا، وما يزيد على 2000 برميل من المكثفات

فريق التحرير by فريق التحرير

كشفت شركة مبادلة للطاقة ومقرها أبوظبي، عن اكتشاف ضخم للغاز في منطقة الامتياز “جنوب أندامان” بإندونيسيا.

الاكتشاف الذي أعلنت عنه مبادلة للطاقة يقع في البئر الاستكشافية “تانكولو-1” الواقعة على بعد 65 كيلومترا من شاطئ شمال جزيرة سومطرة.

الاكتشاف الثاني للغاز لشركة مبادلة للطاقة

ويعد الاكتشاف هو الثاني في المياه العميقة والذي تقوم بتشغيله شركة مبادلة الإماراتية، حيث تحقق بعد أشهر قليلة من اكتشاف ضخم آخر في بئر “لاياران-1” الواقعة أيضا في جنوب أندامان.

وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام” تم حفر البئر الاستكشافية “تانكولو-1” على عمق 3400 متر في عمق مياه يصل 1200 متر.

تدفق ناجح للغاز

ونجحت شركة مبادلة في تحقيق تدفق ناجح للغاز بنحو 47 مليون قدم مكعب يوميا، و1300 برميل من المكثفات.

وتشير التقديرات إلى أن الطاقة الإنتاجية للبئر تتراوح بين 80-100 مليون قدم مكعب يوميا، وما يزيد على 2000 برميل من المكثفات.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...