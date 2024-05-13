مبادلة للطاقة الإماراتية تعلن عن اكتشاف ضخم للغاز في إندونيسيا

كشفت شركة مبادلة للطاقة ومقرها أبوظبي، عن اكتشاف ضخم للغاز في منطقة الامتياز “جنوب أندامان” بإندونيسيا.

الاكتشاف الذي أعلنت عنه مبادلة للطاقة يقع في البئر الاستكشافية “تانكولو-1” الواقعة على بعد 65 كيلومترا من شاطئ شمال جزيرة سومطرة.

الاكتشاف الثاني للغاز لشركة مبادلة للطاقة

ويعد الاكتشاف هو الثاني في المياه العميقة والذي تقوم بتشغيله شركة مبادلة الإماراتية، حيث تحقق بعد أشهر قليلة من اكتشاف ضخم آخر في بئر “لاياران-1” الواقعة أيضا في جنوب أندامان.

وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام” تم حفر البئر الاستكشافية “تانكولو-1” على عمق 3400 متر في عمق مياه يصل 1200 متر.

تدفق ناجح للغاز

ونجحت شركة مبادلة في تحقيق تدفق ناجح للغاز بنحو 47 مليون قدم مكعب يوميا، و1300 برميل من المكثفات.

وتشير التقديرات إلى أن الطاقة الإنتاجية للبئر تتراوح بين 80-100 مليون قدم مكعب يوميا، وما يزيد على 2000 برميل من المكثفات.