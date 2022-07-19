ما هي إمكانات السعودية لزيادة إنتاجها النفطي؟

تساءلت أوساط عاملة في صناعة النفط عن الكمية التي يمكن أن تضخها المملكة العربية السعودية في أسواق النفط العالمية للمساعدة على خفض أسعار النفط وبالتالي خفض معدلات التضخم التي تضغط على الإقتصادات العالمية.

ولفت مستشار وزارة الخارجية الأميركية للطاقة آموس هوكشتاين، إلى أنّ “هناك مجال لزيادة دول الخليج إنتاج النفط”، مشيراً إلى “أننا سنرى خطوات بشأن الطاقة بناء على ما سمعناه في رحلة الرئيس الأميركي جو بايدن لمنطقة الشرق الأوسط”.

وأفادت وكالة “رويترز” بأن شركة “أرامكو السعودية” ذكرت في بيان في وقت سابق من شهر يوليو/تموز أن الشركة تحافظ على طاقة مستدامة قصوى من النفط الخام تبلغ 12 مليون برميل يومياً، ورفعت الإنتاج إلى هذا المستوى منذ عامين. واستناداً إلى إنتاج السعودية في يونيو البالغ 10.65 مليون برميل يومياً، فإن ذلك يترك 1.35 مليون برميل يومياً إضافية يمكن إنتاجها.

واستبعد مصدران في صناعة النفط في الآونة الأخيرة إمكانية الوصول إلى 12 مليون برميل يومياً في الفترة القريبة المقبلة.

ونسبت “رويترز” إلى مصدر كبير قوله إن “أرامكو السعودية” قد تضخ مليون برميل أخرى أخرى، علاوة على 10.5 مليون برميل يومياً تقريباً التي كانت تنتجها في ذلك الوقت، مما يعني أن الإنتاج لا يمكن أن يتجاوز 11.5 مليون برميل يومياً.

وقال مصدر آخر إن “أرامكو” لا يمكنها ضخ أكثر من 11 مليون برميل يومياً دون الاعتماد على المخزونات.

ويمكن أن تضيف المملكة العربية السعودية إلى المعروض النفطي مؤقتاً عن طريق السحب من المخزونات الموجودة في كل من المملكة والمراكز الاستهلاكية. ولم تكشف “أرامكو” عن مستوى المخزونات، لكن الصناعة تقدر أن الشركة قد تفرج عن 300 ألف برميل يومياً إضافية إلى 500 ألف برميل يومياً لما بين 60 و 90 يوماً.

وتقول مصادر في القطاع إن المملكة العربية السعودية عززت معدلات الحفر، التي تعافت بشكل متواضع فقط أو انخفضت أكثر في عام 2021 وفقاً لأرقام “أوبك”، في مسعى من شأنه أن يرفع الطاقة الإنتاجية.