لماذا يمكن للحديد الأخضر تحقيق أهداف الإمارات المتعلّقة بإزالة الكربون في مؤتمر الأطراف COP28

يبدأ مؤتمر الأطراف COP28 بعد سنوات من التخطيط. ويمثّل ترسيخ الإحساس بالحاجة المُلحّة لبناء إجماع دولي لمُكافحة التغيُّر المُناخي أولويةً كبرى بين أهداف المؤتمر. يشرح سانجيف غوبتا، المدير التنفيذي لمجموعة ليبرتي ستيل المهمّة المقبلة قائلاً: “يلعب الحديد والفولاذ دوراً مهماً في ريادة الطريق نحو غدٍ أكثر نظافة واخضراراً”.

مؤتمر الأطراف COP28

من الأمور التي تلامس حدود المستحيل المبالغةُ في تأكيد أهمية انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 من حيث الموقع، أو جدول الأعمال، أو السياق أو التوقيت. فليس متاحاً أمامنا سوى القليل من الوقت للحد من الاحتباس الحراري العالمي بالقدر الكافي لتجنّب وقوع كارثة. وعلى مدار عام آخر من بلوغ درجات الحرارة أرقاماً قياسية، يبدو أننا قد تجاوزنا الحدّ الذي يبلغ درجة ونصف الدرجة عدّة مرّات بالفعل.

كما أن السياق السياسي لا يقل إثارةً للقلق عن ذلك، مع تداعي الإجماع العالمي الذي تصورنا أننا قد حققناه بضرورة اتخاذ إجراء حاسم. لقد كان فينود توماس، كبير نواب مجلس إدارة البنك الدولي سابقاً، مُحقّاً للغاية حين تحدّث مؤخراً قائلاً: “ليست المشكلة في إنكار معظم الأفراد للتغيُّر المناخي، ولكن في وجهات النظر المنقسمة حول أسبابه والتكاليف التي لا بد من أن تتكبّدها الدول لمكافحته… فقد تراجع العديد من قادة الدول المتقدّمة الآن عن مواقفهم استجابةً للمخاوف بشأن تكاليف إزالة الكربون”.

إذاً، تنتظر مؤتمرَ الأطراف COP28 مهامُّ حتميّةٌ تتمثّل في تجديد الإحساس بالحاجة المُلحّة والهدف المشترك مما يؤدّي إلى وضع خطّة واقعيّة لاتخاذ إجراء فوري.

وقد تناول البرنامج الذي يستغرق 12 يوماً هذه المهام بوضوح: “لتوحيد آراء مجموعة متنوّعة من أصحاب المصلحة … حول حلول محدّدة … للحدّ من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة، وبناء القدرة على الصمود، وحشد سبل التمويل على نطاق واسع”.

أزمة ثلاثيّة عالميّة

ليس بوسع أي شركة من شركات إنتاج الفولاذ تجاهل انبعاثات غازات الدفيئة. فالحقيقة القاسية هي أن إنتاج الفولاذ يمثّل أكثر من 8% من انبعاثات غاز ثان أكسيد الكربون في الغلاف الجوي عالميّاً كل عام، ومع التزايد المستمر على الطلب، لن تؤدّي تلبيّة هذه المتطلّبات بنفس الأساليب المُتّبعة دون إحداث تغيير فيها إلا إلى زيادة الأمر سوءاً. وهذه هي “الأزمة الثلاثيّة” التي تواجه قطاع إنتاج الفولاذ المتمثّلة في هذه الخيارات الثلاثة. إلا أنه ثمّة حلول موجودة أدَّت إلى تغيير الأمور سريعاً بالفعل. على سبيل المثال، وضعت الإمارات العربية المتحدة خطّة رصدت فيها 54 مليار دولار أمريكي للاستثمار في تنمية إمكاناتها من الطاقة المُتجدّدة وتقنيّة الهيدروجين الأخضر فيما يُعدّ مثالاً على سرعة حدوث التغيُّرات في الصناعة.

وبخصوص الصناعة التي تُمثّل مجال عملنا، فإن استخدام أفران القوس الكهربائي (EAFs) عوضاً عن أفران الصهر التي تعمل بالفحم يُعدّ جزء من الحلول التي يمكنها إنتاج الفولاذ من الطاقة المُولَّدة من مصادر الطاقة المُتجدّدة المنخفضة الكربون أو الخالية من الكربون. مع ذلك، ومع وجود أكثر من 1,100 فرن من أفران الصهر التي تعمل بالفحم، والتكلفة العالية التي يتطلّبها هذا التحوُّل، ستستغرق العمليّة بالتأكيد وقتاً طويلاً لكن لا بد من الشروع فيها.

تُقدّم أفران القوس الكهربائي أفضل نتائج في إعادة مُعالجة الفولاذ الخردة، بيدَ أنّ الغرض الأساسي لاستخدامها يتمثّل في منتجات الفولاذ الأخضر شريطة تغذيتها بكريّات الحديد الأخضر أو الحديد المُختزَل المباشر (الحديد الإسفنجي). يجب أن تبدأ العمليّة باستخدام كريّات الحديد الخام العالية الجودة، لتصنيع هذه الكريّات باستخدام أقل قدرا ممكنا من الطاقة، والنوع الأفضل من هذه الكريات هو المغنتيت (أكسيد الحديد الأسود).

الحياد الكربوني ليس مجرّد كلمات جوفاء

يُعدّ الجمع بين المغنتيت (أكسيد الحديد الأسود) العالي الجودة والطاقة المتجدّدة اللامحدودة نقطة فارقة لتشجيع شركات الفولاذ التي يصعب تقليل انبعاثاتها على تحقيق مُعدّل صافي الانبعاثات الصفري. نُطلق على هذا الهدف اسم “الحياد الكربوني بحلول عام 2030” (CN30)، وتساعدنا حكومة جنوب أستراليا في تحقيق هذا الهدف عن طريق تمويل عمليّات بناء أضخم مُحلّل كهربائي للهيدروجين في العالم، والذي سيساعدنا في مُعالجة احتياطاتنا التي تبلغ 4 مليارات طن من المغنتيت (أكسيد الحديد الأسود) العالي الجودة في وايللا، جنوب أستراليا.

بالجمع بين الهيدروجين الأخضر المُصنَّع محلياً والمغنتيت (أكسيد الحديد الأسود) العالي الجودة، فإننا بذلك نمنح الشركات الفرصة لإنتاج الحديد المُختزَل المباشر (الحديد الإسفنجي)، وسيكون لهذا آثار هائلة على سلسلة قيمة الفولاذ على مستوى العالم؛ إذ سيصبح في الإمكان تصدير الحديد الأخضر لتمكين إنتاج الفولاذ المنخفض الكربون في أي مكان في العالم. وما من مكان أفضل في العالم لتحويل خام الحديد “المغنتيت” إلى حديد أخضر من الإمارات العربية المتحدة؛ فهي دولة فتيَّة تنعم بدفء الشمس طوال العام، فضلا عن موانئ المياه العميقة المحيطة بها، وتاريخها الممتد في التجارة، وتطلّعاتها الطموحة للتخلّص من الاعتماد على الوقود الأحفوري. باختصار، تتمتّع الإمارات بكل المُقوِّمات اللازمة لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المستقبل، وتحويل هذا المستقبل إلى نموذج رائع تحتذي به البلدان الأخرى.

لهذه الأسباب، تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة اختياراً ملهماً ومثاليّاً لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28؛ إذ إنها بذلك توضّح للعالم ما يمكن تحقيقه حتى في ظل اقتصاد يعتمد على النفط في المقام الأول. ومن هذا المنظور، ورغم غرابة الاختيار لأول وهلة، يُعدّ اختيار رجل يعمل في قطاع النفط ليكون رئيسا لمؤتمر الأطراف COP28، اختياراً مثالياً للحظة الراهنة؛ لهذا وقع الاختيار على الدكتور سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك). شأنه شأن العديد منَّا ممن يعملون في قطاع الصناعات الثقيلة، تؤهّله خلفيّته في هذا القطّاع المُعتمِد على الكربون بشكل فريد لفهم أبعاد المشكلة المتأصّلة.

صرَّح الدكتور سلطان الجابر قائلاً: “لا يُمكننا فصل العالم بغتةً عن منظومة الطاقة الحالية قبل بناء منظومة جديدة للطاقة”، وأنا أؤمن بأن الحديد الأخضر سيُقدّم لنا ما يلزم لإزالة الكربون من سلاسل الإمداد العالمية، ومن ثم إبطاء مُعدل تغيُّر المناخ في نهاية المطاف.