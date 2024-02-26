تشهد الرياض بين 4 إلى 7 مارس القادم فعاليات الدورة الثالثة من المؤتمر التقني الدولي “ليب 2024 ” الذي يقام تحت شعار “آفاق جديدة”، ويشهد مشاركة أكثر من 1,000 شركة عالمية ومحلية في قطاع التقنية، وأكثر من 1,000 خبير ومتحدث من 180 دولة لمناقشة مستقبل التقنية، ، واستعراض أحدث الابتكارات مع إبراز مفاهيم مثل الاستدامة والذكاء الاصطناعي.

وتتوالى جهود الشركات التقنية لإبراز ما ستكشف عنه في مؤتمر ليب، وفي هذا السياق أعلنت إيتون لحلول إدارة الطاقة الذكية، أنها تنوي خلال مشاركتها هذا العام التركيز على تحول الطاقة والتحول الرقمي، واستعراض أحدث التقنيات المتطورة والمستدامة التي تمهد الطريق لمستقبل أكثر ذكاءً وكفاءة في استخدام الطاقة.

ويشهد الحدث مشاركة أكثر من 1,000 شركة عالمية ومحلية في قطاع التقنية، وأكثر من 1,000 خبير ومتحدث من 180 دولة.

#ليب24 بلغة الأرقام ?✨



?| مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (ملهم)

?| من 4 إلى 7 مارس 2024



سجل الآن:https://t.co/RYIWl40Dl2 pic.twitter.com/1oNynEgvZ6 — LEAP (@LEAPandInnovate) February 17, 2024

كما تخطو المملكة العربية السعودية بثبات نحو الطاقة المتجددة، كما أنها قد وضعت أهدافاً طموحة للمضي قدماً في هذا التحول، مثل هدفها بأن يصل استخدامها للطاقة المتجددة إلى نسبة 50% من إجمالي الطاقة المستخدمة بحلول عام 2030. وإلى جانب خططها لاستثمار 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة على مدى العقد المقبل، فقد أثبتت المملكة العربية السعودية الأهمية المتزايدة للطاقة النظيفة في المنطقة.

قاسم نور الدين، المدير التجاري لدى إيتون الشرق الأوسط

وتخطط إيتون للمساهمة في تعزيز أسس المعايير البيئية وتأسيس حضور أقوى في أسواق الشرق الأوسط، و ستركز خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض LEAP 2024 على حلولها المتخصصة في شحن المركبات الكهربائية، والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات في الشرق الأوسط. ومن خلال التركيز على تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة وتسهيل تحول المنطقة إلى عصر التنقل الكهربائي، صممت إيتون حلول شحن المركبات الكهربائية بهدف دعم الطلب المتزايد على خيارات النقل المستدامة في الشرق الأوسط.

ستعرض إيتون حلول قاعدة “برايت لاير” “Brightlayer”، وهي مجموعة مبتكرة من الحلول التي تتوافق مع رؤية الشركة لمشهد الطاقة المستدامة، إلى جانب وحدات الطاقة الاحتياطية، ووحدات إمداد الطاقة المستمرة (UPS)، ووحدات الحماية من زيادة حمولة التيار الكهربائي (واقي التدفق)، والوحدات المتقدمة لتوزيع الطاقة.