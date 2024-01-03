ليبيا.. توقف الانتاج في حقل الشرارة النفطي يرفع سعر خام برنت

كشف تقرير نشرته وكالة “رويترز” أن الإنتاج توقف كلياً في حقل الشرارة النفطي في ليبيا، بسبب احتجاجات.

ونقلت “رويترز” عن مهندسين في الحقل قولهما إن الحقل الذي ينتج 300 ألف برميل يومياً توقف عن العمل.

ويعد حقل الشرارة، أحد أكبر الحقول في ليبيا، وأدى توقف الانتاج فيه إلى ارتفاع سعر خام برنت القياسي نحو دولار للبرميل، ما أجج المخاوف بشأن الإمدادات الناجمة عن التوتر في البحر الأحمر.

ووصل سعر خام برنت إلى 76.52 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي نحو 50 سنتاً وبلغت 70.88 دولار للبرميل.