قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن سوق النفط لا ينبغي أن يبقى بدون مراقبة، ولا يمكننا التنبؤ بما سيحدث في السوق .





وأضاف: “نحن لسنا سحرة، من الصعب التنبؤ بما سيحدث في السوق حتى خلال نصف عام”، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

و أشار وزير الطاقة أن السعودية وروسيا ستراجعان شهريا سياسة إمدادات النفط، موضحا أنه على روسيا والسعودية توسيع التجارة والاستثمارات المتبادلة.





ونوه بأنه من الضروري اتخاذ إجراءات “استباقية” في سوق النفط ومحاولة تحقيق الاستقرار فيها.





وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن بلاده ستواصل الخفض الطوعي لإنتاج النفط طالما كان ذلك ضرورياً للحفاظ على استقرار السوق.





وخلال مقابلة مع قناة “روسيا-24” قال إن السعودية ستواصل خفض الإنتاج حتى نهاية العام، وكل شهر، كما أُعلن من قبل، وستراجع الأمر ما إذا كانت ستعمق التخفيض أو ستزيد إنتاج النفط، ربما شهر آخر، اثنان، أربعة، خمسة، طالما يتطلب الأمر للتأكد من أن الدولة تتصرف بشكل مناسب لضمان الهدوء في السوق، ما يحقق الاستقرار في السوق.

و شارك وزير الطاقة السعودي، أمس الأربعاء، في اجتماع للّجنة المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي بين موسكو والرياض وأسبوع الطاقة في روسيا، وعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان إنه على روسيا والسعودية توسيع التجارة والاستثمارات المتبادلة، وفق تصريحاته لقناة “روسيا 24”.

و كان ألكسندر نوفاك قد أكد أن روسيا والسعودية تخططان لتعزيز حجم التجارة بين البلدين إلى 7 مليارات دولار بحلول عام 2030، موضحًا أن حجم التبادل التجاري نما بنسبة 20% في الأشهر الـ7 الأولى من هذا العام.

وبحث وزير الطاقة السعودي مع نوفاك الوضع في سوق النفط، والتعاون ضمن تحالف أوبك+ لمنتجي النفط؛ إذ أعربت موسكو عن رغبتها في زيادة إمدادات المنتجات النفطية إلى السعودية.

من جانبه، أوضح نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، أن هناك اهتمام كبير من الشركات الروسية والسعودية لتطوير التعاون المشترك.

ترأس كلٌّ من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ #وزير_الطاقة، ومعالي ألكسندر نوفاك؛ نائب رئيس الوزراء في جمهورية روسيا الاتحادية، اللجنة السعودية الروسية المشتركة المنعقدة دورتها الثامنة اليوم في موسكو، وذلك بحضور ممثلين عن عددٍ من الجهات الحكومية من كلا البلدين. — وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) October 11, 2023