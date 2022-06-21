سامر باطر by سامر باطر

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Posted inطاقة

لأول مرة، العراق يصدر شحنات الغاز السائل للأسواق العالمية

سامر باطر by سامر باطر

أعلن المدير العام لشركة غاز البصرة مالكوم مايس أمس الإثنين، بدأ الشركة بتصدير أولى شحنات  الغاز السائل شبه المبرد عبر ميناء أم قصر بمحافظة البصرة بحسب بيان صحفي.

وقال المدير العام للشركة مالكوم مايس، “إنها لحظة تاريخية تسجلها شركة غاز البصرة في تاريخ العراق. حيث صدَّرنا اليوم الشحنة الأولى من الغاز شبه المبرد عبر ميناء أم قصر. مشيرا الى إنه إنجاز كبير حقًّا ويستحق أن نفخر به. وتابع :”لقد عملنا بجد وبشكل متواصل لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي من خلال تأهيل مرفأ أم قصر وتجهيزه بوحدات التبريد اللازمة لأجل أن نحصد ثمار هذا المشروع اليوم.

واضاف ” إنه إنجاز عظيم لشركة غاز البصرة وللعراق حيث أصبحنا اليوم قادرين على تحميل الغاز السائل بشكليه: المضغوط وشبه المبرد على متن الناقلات وهذا سيزيد من عدد الحمولات التصديرية التي ستصدرها الشركة لزبائنها” واوضح إن هذه الخطوة تمنحنا فرصة مضاعفة صادراتنا عالميا إلى ثلاث مرات عبر الناقلات، كما أنها ستضاعف الكمية المصدرة في الشحنة الواحدة. لافتا الى إننا سنحظى بالدخول إلى العديد من الأسواق العالمية التي تتعامل حصراً مع شحنات الغاز شبه المبرد. وتابع مايس ” إن خططنا الاستراتيجية المستقبلية تسعى إلى مضاعفة صادراتنا من الغاز شبه المبرد ومن ثم المشاركة في الأسواق العالمية عندما نصبح قادرين تماما على تصدير الغاز المبرد.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...