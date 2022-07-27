كونسورتيوم سعودي يتلقى موافقة “لامبريل” على عرض استحواذ بـ 46,5 مليون دولار

وافق مجلس إدارة شركة “لامبريل” البريطانية – الإماراتية على عرض استحواذ قدمه كونسورتيوم من شركات استثمار سعودية بقيمة 46,5 مليون دولار وقدم تسهيلات قرض بقيمة 145 مليون دولار.

وقالت شركة “لامبريل”، التي تعاني من ضائقة مالية، إن مجلس إدارتها أعطى الضوء الأخضر لعرض استحواذ من “ثندربول للإستثمارات”(بيدكو)، وهي شركة جديدة مملوكة من قبل كونسورتيوم سعودي يضم “بلوفيلد لإدارة الإستثمار” و”الجهاز القابضة”.

وأشار “لامبريل” المدرجة في بورصة لندن إلى أن مجلسي إدارة الشركتين توصلا إلى اتفاق بشأن “شروط العرض النقدي الموصى به الذي يجب أن تقدمه بيدكو للاستحواذ على كامل رأس المال المصدر والمقرر إصداره لشركة لامبريل، غير المملوكة بالفعل لشركة بيدكو”.

وتعتبر “بلوفيلد لإدارة الإستثمار” و”الجهاز القابضة” من بين أكبر المساهمين في “لامبريل” ، حيث تمتلك “بلوفيلد” حالياً حصة 25,5% وشركة الجهاز القابضة 19.68% أخرى في “لامبريل”.

وستمتلك شركة “بلوفيلد” شركة “بيدكو” بنسبة 60%، بينما تمتلك شركة “الجهاز القابضة” حصة 40% المتبقية.

وتسعى “لامبريل” للحصول على مصادر تمويل إضافية منذ العام الماضي، وقالت إنها بحاجة إلى 95 مليون دولار أخرى بنهاية الشهر الحالي و 164 مليون دولار إضافية على المدى المتوسط.

وأضافت الشركة أنها “وافقت على قرض تجسيري بقيمة 145 مليون دولار مع أطراف مختلفة ذات صلة بالمشترين المقترحين من أجل إتمام الصفقة”.