أعلن اليوم خلال ختام الاجتماع الثاني للجنتي السوق العربية المشتركة، بمشاركة اللجنة الاستشارية والتنظيمية، ولجنة مشغلي شبكات الربط الكهربائي العربي، عن بدء عمل لجنتي السوق الكهربائي بعد الموافقة على اتفاقية السوق العربية.

وقال رئيس فريق دراسة الربط العربي المشترك، المهندس يوسف الجناحي، في تصريحات للإعلاميين على هامش أعمال الاجتماع الذي تستضيفه هيئة الربط الخليجي في مدينة الدمام شرق السعودية، أن لجنتي السوق الكهربائي ستبدأ عملها بعد موافقة على اتفاقية السوق العربية.

وأشار إلى موافقة مجلس وزراء الكهرباء العرب والمجلس الاقتصادي العربي بوزارة المالية على اتفاقيتين، وأكد أن الاجتماع القادم لوزراء الخارجية العرب سيتم عقده في القاهرة في سبتمبر المقبل، لمناقشة الاتفاقيتين.

وأوضح أن الاتفاقية ستبدأ تنفيذها بمجرد توقيعها من قبل 7 دول عربية، مما سيمكّن اللجنة الاستشارية والتنظيمية ولجنة مشغلي شبكات الربط الكهربائي العربي من اتخاذ القرارات والبدء بالأعمال التمهيدية وفقًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين 17 دولة عربية.

و بين أن دراسة انشاء السوق العربية المشتركة استغرقت نحو 14 عامًا، بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي العربي، مشيرًا إلى أهمية الاتفاقيتين ووضع الآليات فيهما، بالإضافة إلى “كود التشغيل الموحد” لشبكات الكهرباء العربية.

وأضاف أن هناك 3 مجموعات ربط كهربائي بالعالم العربي، وأن الترابط بينها يعطي فرصة لتسويق الطاقة الكهربائية في السوق الأوروبية، مما سيعزز الفوائد الاقتصادية للدول العربية.

وشدد على أن الدول العربية ليست بحاجة إلى التمويل للدخول في السوق الكهربائية المشتركة، مشيرًا إلى أهمية بدء الربط الكهربائي بين الدول الجاهزة، وأن الجميع ملتزم بتنمية الأسواق وفقًا للاتفاقيات القائمة.

وأكد أن الاجتماع تركز على شرح الخطوات القادمة لانشاء السوق الكهربائية المشتركة العربية خلال السنوات الثلاث القادمة، مشددًا على أهمية الموافقة على الاتفاقيتين من وزراء الكهرباء والمالية العرب.

وفي إطار التوجيهات القادمة، أشار الجناحي إلى أنه سيتم تنفيذ الربط الخليجي مع مصر عبر المملكة ابتداءً من عام 2025، بالإضافة إلى ربط دول الشام (سوريا – الأردن – لبنان – مصر – السودان) مع تركيا، والمجموعة الثالثة الدول المغاربية مع اسبانيا.

وتحدث أيضًا عن الفرصة التي تتيحها هذه المجموعات الثلاث لتسويق الطاقة الكهربائية في السوق الأوروبية، نظرًا للحاجة المتزايدة هناك للطاقة، مما سيسهم في تعزيز الاقتصاد العربي من خلال بيع الطاقة بالسعر العالمي.

وختم الجناحي حديثه بالتأكيد على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة بسرعة لإكمال تأسيس السوق الكهربائية المشتركة العربية، مشددًا على أن هذا الاجتماع يكتسب أهمية بالغة بعد موافقة وزراء الكهرباء والمالية العرب.

#مقتطفات

من فعاليات #اليوم_الثاني

لاجتماعات البرنامج المعرفي للجنتي السوق العربية المشتركة للكهرباء والذي تستضيفه #هيئة_الربط_الكهربائي_الخليجي بالمقر الرئيسي بمدينة الدمام ولمدة ثلاثة أيام، والذي تنظمه #جامعة_الدول_العربية والمجلس الوزاري العربي للكهرباء ممثلة بلجنة خبراء… pic.twitter.com/wTC6UOLvqN — GCCIA (@gccia) May 14, 2024