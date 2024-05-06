اتفاق عراقي قطري لإعمار محطة كهرباء بيجي.. 2100 ميغاوط

كشف وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، أن وزارة الكهرباء اقتربت من التوصل إلى إتفاق مع شركة “أوربكان” القطرية لإعادة إعمار محطة كهرباء بيجي الحرارية بطاقة 2100 ميغاواط وبواقع 6 وحدات توليدية في قضاء بيجي (200 كم شمالي بغداد).

قرب الاتفاق لإعادة إعمار محطة كهرباء بيجي الحرارية

وقال وزير الكهرباء العراقي، خلال اجتماع تفاوضي حاسم مع وفد شركة أوربكان القطرية، “بتنا قريبين من إعلان إعادة إعمار محطة كهرباء بيجي الحرارية لتكون قيمة مضافة لإدامة زخم المنظومة الكهربائية”، بحسب بيان للوزارة.

وأضاف نحن ” نرحب بالوفد القطري، وأهمية المشاركة في العمل بمشاريع الطاقة في العراق، وبما يعكس تعزيز أفاق التعاون وتوسعتها بين الحكومتين العراقية والقطرية”.

وذكر لقد أجرينا اجتماعات مكثفة ومستمرة مع الشركة القطرية” للوصول إلى تفاهمات ومشتركات بغية إعادة إعمار وتشييد محطة بيجي الحرارية التي دمرها الإرهاب كما أجرينا الفحوصات للموقع المناسب ، وتباحثنا في الموديلات المالية ، وجرى تحديد إستشاري لهذا الشأن”.

فرصة لزيادة الاستثمارات القطرية في العراق

وأوضح وزير الكهرباء العراقي:” نتطلع لأن تكون هذه المحطة بطاقة أكبر من سابقتها لتصل إلى 1200ميغاواط وتكون قيمة مضافة للمنظومة الكهربائية ولأهمية موقعها المهم في عقدة صناعية نشطة وقربها من إمدادات الوقود”.

وذكر الوزير العراقي:” نرى أن هذه الفرصة ملائمة جداً لتوسعة حجم الاستثمارات وعمل الشركات القطرية في العراق ونعول على كفاءة ورصانه الاداء من حيث السرعة والجودة والإنجاز”.

وقال:” إن العراق مقبل على سوق كبير للطاقة، وجميع العناصر متوافرة البيئية منها كالماء والوقود واليد العاملة، كما سنؤمن الحماية اللازمة للعاملين، وسننسق مع المسح الجيولوجي لفحص الموقع وخلوه من المعوقات”.