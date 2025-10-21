كم عدد محطات الوقود في السعودية؟

أظهر تقرير حديث تجاوز عدد محطات الوقود في المملكة العربية السعودية 7,225 محطة بنهاية العام 2024.

ونشرت قناة “الإخبارية” السعودية في تغريدة عبر منصة إكس مساء أمس الإثنين إنفوغرافيك أظهر نسب وأعداد محطات الوقود في السعودية.

الدريس: 1,050 محطة (15% من عدد المحطات في السعودية)

بترومين: 650 محطة (9% من عدد المحطات في السعودية)

ساسكو: 624 محطة (9% من عدد المحطات في السعودية)

أرامكو: 345 محطة (5% من عدد المحطات في السعودية)

جي أويل: 200 محطة (3% من عدد المحطات في السعودية)

مزايا: 160 محطة (2% من عدد المحطات في السعودية)

بترولي 140 محطة (2% من عدد المحطات في السعودية)

لتر: 120 محطة (2% من عدد المحطات في السعودية)

نور: 113 محطة (2% من عدد المحطات في السعودية)

بتروجين: 110 محطة (2% من عدد المحطات في السعودية)

بيور إن: 100 محطة (1% من عدد المحطات في السعودية)

وكان رئيس وحدة فحص الاندماجات والاستحواذات في الهيئة العامة للمنافسة السعودية، طلال بن عبد المحسن الحقيل صرح في مايو/أيار 2021 أن السعودية يوجد بها 10 آلاف محطة بنزين، وأن الحصة السوقية لأكبر أربع شركات تبلغ 12%.

ملتقى مُلاك محطات الوقود

في سياق منفصل، نظّمت الغرفة التجارية بأبها مساء أمس الإثنين، بالتعاون مع أمانة منطقة عسير، ملتقى “مُلاك محطات الوقود”، بمشاركة عدد من المستثمرين والمختصين وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتناول الملتقى العوائد الاقتصادية لتطوير محطات الوقود ومراكز الخدمة، ودورها في تنشيط حركة النقل التجاري والسياحي بمنطقة عسير، إلى جانب استعراض أحدث الحلول التقنية والرقمية في تشغيل المحطات وإدارة خدماتها، بما في ذلك التحول نحو الأنظمة الذكية في مراقبة الوقود، وإدارة الموارد البشرية، وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وناقش المشاركون التحديات التي تواجه القطاع، مثل تكاليف التشغيل، وتفاوت مستويات البنية التحتية بين المدن والمراكز، ومتطلبات التراخيص والتصنيف، إلى جانب آليات تمكين المستثمرين المحليين من الدخول في شراكات مع الشركات الوطنية المؤهلة، لتوسيع قاعدة المنافسة وجذب رؤوس أموال جديدة إلى السوق المحلي.

ويهدف الملتقى إلى دعم بيئة الاستثمار المحلي في قطاع محطات الوقود، الذي يُعد من القطاعات الحيوية المحفزة للنمو الاقتصادي والخدمات اللوجستية في المنطقة، وتعزيز التواصل المباشر بين مُلّاك المحطات والشركات المؤهلة لتشغيلها، بما يرفع من مستوى الالتزام بالمعايير المعتمدة ويحسّن جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين.