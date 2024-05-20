“عاكسات أرضية”.. اكتشاف يزيد إنتاج الطاقة الشمسية بنسبة 4.5%

ابتكر باحثون من جامعة أوتاوا الكندية نهجا ذكيا لتحسين فعالية الطاقة الشمسية، حيث تتضمن طريقتهم المبتكرة دمج عاكسات أرضية صناعية، وهو تحسين بسيط لكنه قوي.

وجد الباحثون أنه من خلال دمج هذه العاكسات في تجهيزات الطاقة الشمسية، يمكن تحسين إنتاج الطاقة، مما يجعل مثل هذه المشاريع أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية.

يعد هذا الاكتشاف مهما في تقييم تكاليف وفوائد استخدام العاكسات الاصطناعية في مشاريع الطاقة الشمسية.

ما هو تأثير الأغطية الأرضية العاكسة؟

الدراسة التي كشفت كيفية تأثير الأغطية الأرضية العاكسة على إنتاج الطاقة الشمسية، هي تعاون معمل “SUNLAB” بجامعة أوتاوا، مع المختبر الوطني الأمريكي للطاقة المتجددة (NREL).

وجدت الدراسة أن وضع الأسطح العاكسة تحت الألواح الشمسية يمكن أن يزيد من إنتاج الطاقة بنسبة تصل إلى 4.5%.

وجدت الدراسة أن الأسطح البيضاء شديدة الانعكاس يمكن أن تعزز إنتاج الطاقة الشمسية، والأهم من ذلك، يجب وضع هذه العاكسات مباشرة تحت الألواح الشمسية، وليس بين الصفوف، لتحقيق أقصى قدر من هذه الفائدة.

ولهذه النتائج أهمية خاصة في كندا، حيث يستمر الغطاء الثلجي لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر في العام في المدن الكبرى مثل أوتاوا وتورنتو، كما أن 65% من مساحة اليابسة الشاسعة في البلاد تتعرض للغطاء الثلجي لأكثر من نصف العام.

وبالنظر إلى أن ما يقرب من 4% من مساحات الأراضي في العالم مصنفة على أنها صحارى رملية، فإن هذا الاكتشاف له تطبيقات عالمية، وفقا لـ”Oil price”.

تعظيم إنتاج الطاقة الشمسية

يعتبر هذا البحث حاسما لتعظيم إنتاج الطاقة الشمسية في مواقع متنوعة جغرافيا، من خلال توليد المزيد من الطاقة لكل وحدة من مساحة الأرض، حيث تعتبر العاكسات مثالية للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مثل مراكز المدن، حيث توجد قيود على المساحة المخصصة لتركيبات الطاقة الشمسية.

سيساهم هذا البحث بشكل كبير في التحول العالمي إلى مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات، حيث تحمل هذه النتائج قيمة خاصة بالنسبة لكندا والبلدان الأخرى التي عادة ما تكون غائمة.