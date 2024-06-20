الكويت تعلن مواعيد قطع الكهرباء المبرمجة خلال فترات الذروة

قررت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة اليوم الخميس، تفعيل خطة القطع المبرمج للتيار الكهربائي عن بعض المناطق في البلاد خلال فترات الذروة، وذلك من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار جهودها لضمان استقرار الشبكة الكهربائية، حيث قد تتراوح مدة القطع المبرمج بين ساعة وساعتين حسب الحاجة، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية”كونا”.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم الإعلان عن جداول توقيت القطع المبرمج لكل منطقة قبل بدء تنفيذها بساعة، عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وأرفقت جداول تفصيلية تحتوي على أسماء المناطق المتأثرة.

جاء هذا القرار بعد انقطاع التيار الكهربائي عن 40 منطقة في 6 محافظات أمس الأربعاء، حيث أدى هذا الانقطاع إلى إصدار بيان سابق من الوزارة يوضح الأسباب والتدابير المتخذة لمنع حدوث مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

وأوضحت الوزارة أن سبب انقطاع التيار الكهربائي هو عدم قدرة محطات توليد الطاقة على تلبية الطلب المتزايد خلال فترات الذروة، مع ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام.

وكانت الوزارة قد دعت جميع المواطنين والمقيمين إلى تقدير استهلاكهم للكهرباء خلال أوقات الذروة، بهدف تقليل الأحمال الكهربائية وتجنب الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مشابهة في المستقبل.